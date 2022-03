La inflació es dispara fins al 7,4% en un any a Catalunya

L') a Catalunya va pujar 8 dècimes el febrer i la taxa interanual mostra un increment del, segons les dades que ha publicat aquest divendres l'). Respecte a l'any anterior, el repunt més destacat l'han experimentat els sectors de l'(+22,3%) i del(+12,9%). Només han disminuït els preus del sector de les(-0,7%).En el conjunt de l', la inflació també va augmentar 8 dècimes al segon mes de l'any i la taxa de variació anual se situa en el. Es tracta de la taxa més elevada registrada en gairebé, des de. Segons Estadística, la pujada de l'IPC es deu als preus de l'electricitat, que van disminuir menys que el febrer de 2021; a l'increment dels preus de la restauració, a l'encariment del gasoil i també d'alguns aliments. En l'últim any a Espanya, la calefacció, l'enllumenat i la distribució d'aigua s'han encarit un; els olis i greixos han elevat els preus uni el transport personal és unmés car.Catalunya és la quarta comunitat autònoma amb una taxa interanual més baixa, juntament amb el País Basc, per darrere de Ceuta i les illes Canàries (+6,8%) i Madrid (+6,9%). Pel que fa a l'interior del territori,és la província on la inflació s'ha disparat més, amb un increment del 9,6%. La segueixen la de Tarragona (8,3%), Barcelona (7,5%) i Girona (7,1%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor