Ucraïna és el principal venedor d'armes a Rússia des del 2010

Exportacions ucraïneses a la Xina i Tailàndia

Ucraïna comença a rebre armes de la Unió Europea per defensar-se d'unsrealitzats -en part- amb. I és que aquest país és el principal venedor de material bèl·lic a Moscou. Concretament, des de 2010 fins a 2020, els russos han comprat recursos armamentístics ucraïnesos per valor de. Una xifra que suposa el 83% de les importacions d'armes a Rússia en aquest període.Són dades recollides per l', en anglès), un institut internacional independent però amb el suport de les institucions sueques dedicat a la investigació dels conflictes i l'armament. Segons aquestes, els dos països en litigi són, essent Rússia la segona que més material bèl·lic ven -només per darrere dels EUA- i Ucraïna, la dotzena. Les relacions comercials entre les dues, a més, han estat intenses fins fa ben poc malgrat mantenir unTot i això, les diferències de magnitud dels països també són rellevants. Mentre Rússia compta amb un dels majors exèrcits del món, la força militar ucraïnesa és molt inferior. Aquest fet fa que la gran quantitat d'armes venudes per part d'Ucraïna als russos durant els últims anys sigui encara més sorprenent. Pel que fa a la inversió interna, Rússia ha destinat de mitjana, en el període de 2010 a 2020, un. Per la seva part, Ucraïna en aquest interval de temps hi ha destinat, cada any de mitjana, un 2,6% del seu PIB.Segons les dades de Sipri, els principals socis d'Ucraïna en matèria d'armament durant l'última dècada són Xina (1.370 milions de dòlars, en total), Tailàndia (436 milions) i el país que està envaint el seu territori, Rússia, amb exportacions per valor de 753 milions de dòlars. El 2010, Ucraïna va vendre armes als russos per valor de 24 milions i, malgrat que l'any següent no es va produir cap venta,i van haver-hi intercanvis anuals per valors superiors als 100 milions de dòlars durant diversos exercicis.Un fet cridaner és que aquesta relació comercial es va mantenir des del 2014. Aquell any va suposar un punt d'inflexió en les relacions rus-ucraïneses degut a l'annexió dei al conflicte del Donbass. Després de la marxa del president, a aquestes regions van començar a actuar milícies rebels amb un clar sentit pro-rus. Malgrat que ho van negar, Rússia ha estat acusada de finançar econòmicament i militarment aquest grups. Tot i això, Ucraïna va seguir, les quals podrien acabar arribant als rebels del Donbass.Si s'analitza des de la perspectiva russa, el 83% de les armes que ha importat aquest país entre 2010 i 2020 és de procedència ucraïnesa.són el segon i tercer proveïdor (70 i 54 milions de dòlars, respectivament), amb unes xifres que estan molt lluny de les transaccions amb Ucraïna, les quals ascendeixen a 753 milions. I la majoria d'aquestes (453 milions) van tenir lloc a partir del 2014.D'altra banda, Ucraïna també va agilitzar les importacions armamentístiques a partir del conflicte amb els grups rebels pro-russos. Pràcticament, totes les compres d'armes que apareixen a l'anterior gràfica es van produir a partir del 2014. Amb(armes per valor de 50 milions de dòlars) i(35 milions) com a principals proveïdors, Ucraïna va començar a comprar armes amb valors molt més inferiors a les vendes que encara seguia realitzant cap a Rússia.Si es posa el focus en les exportacions russes, la gràfica posterior evidencia el gran volum de venda d'armes per part d'aquesta potència, entre 2010 i 2020. Amb socis clars com(vendes totals per valor de 22.658 milions de dòlars),(9.209 milions) i(7.662 milions), Rússia suposa el segon país que més armes ha exportat en aquest període.Segons, investigador sobre la pau, conflictes armats, desarmament i acció humanitària, Rússia i Ucraïna són "dues potències exportadores netes", és a dir, produeixen més del que necessiten. El també vicepresident delplanteja que aquesta paradoxal relació comercial entre dos països en conflicte es pot deure a que Ucraïna compta amb moltque li interessa vendre. A més, amb aquestes exportacions pot abaratir costos i treure més rendibilitat de la producció. En els anys de la, la indústria d'armament es va potenciar molt a la zona d'Ucraïna per la seva posició geogràfica (prop de Moscou i d'Europa). Per això, després de la seva independència, pensant en el risc que aquests recursos quedessin obsolets, se'n van potenciar les exportacions (també les il·legals), afirma Pozo.Sobre les relacions comercials a partir del conflicte amb Rússia al 2014, Pozo subratlla la diferència entre li exportacions físiques. Malgrat que Ucraïna -com bona part dels països europeus- va, ja existien molts acords o llicències prèvies de les que depenia molta massa econòmica i que van decidir no anul·lar. En tot cas, Pozo afirma que "no es la primera vegada" que dos països amb un conflicte armat actiu continuen tenint importants relacions comercials.​​​​​

