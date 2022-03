Altres notícies que et poden interessar

El ministre d'Exteriors,, ha confirmat que Espanya enviarà més armament a Ucraïna. En una entrevista aquest divendres al matí a TVE, Albares ha apuntat que la ministra de Defensa,, ja va indicar que es faria en els pròxims dies si els ucraïnesos ho necessitaven.perquè l'Exèrcit pugui "defensa la seva sobirania i a la població indefensa". L'enviament d'armes anteriors va aixecar molta polseguera entre els partits polítics de tot l'Estat, especialment els dos que conformen el govern espanyol, PSOE i Podem.El titular d'Exteriors ha rebutjat donar detalls sobre els enviaments perquè "com menys en parlem, millor serà per ajudar a Ucraïna".imposi més sancions a Rússia i "desconnectar-la encara més de l'economia europea". En roda de premsa anterior, de l'1 de març, la portaveu Isabel Rodríguez ja va confirmar que enviarien armes "però dins del mecanisme del fons europeu de suport a la pau, com s'ha fet anteriorment al Mali".Va assegurar que Espanya "aportarà material ofensiu a Ucraïna" i va destacar la unitat existent entre els aliats occidentals, però "dins del marc de la UE", que ha presentat com mecanisme centralitzat. La ministra va assegurar que el govern "té una única veu" en aquesta qüestió i va insistir en el fet que l'estat espanyol​​​​​

