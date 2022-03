L'empresari que vol convertir Lleida en el «Silicon Valley» de la innovació alimentària

Una de les empreses pioneres en el sector dels anomenats aliments plant-based (basades en vegetals), la catalana Flax & Kale, ha destacat en la fira de referència de l'hostaleria HIP 2022 el. "Amb una aposta inversora de país, Espanya pot convertir-se en el Silicon Valley de la innovació alimentària saludable i sostenible", ha afirmat en aquesta fira, conseller delegat de l'empresa."La nostra cultura i tradició gastronòmica mediterrània, una de les més saludables del món, els nostres excel·lents cultius de fruites i hortalisses potenciats pel clima, que ens converteixen en l'horta d'Europa, i el nostre ADN innovador, són una aposta segura per al desenvolupament econòmic del país", ha dit.A més, el directiu ha destacat el paper cada vegada més important de la restauració en l'impuls de les, que ha detectat "a través dels restaurants veiem com el consumidor demanda cada vegada més aliments saludables a base d'ingredients vegetals, però sense renunciar a tot el gust i l'experiència que els comensals busquen quan mengen fora de la llar".és l'única marca d'alimentació saludable amb multicategoria de producte i producció pròpia i local de l'Estat, i ha presentat també les seves últimes innovacions: una mozzarella líquida vegana, un formatge semi-curat vegà estil manxec i la Kombucola, una kombucha amb gust de cola.La companyia compta amb un equip d'R+D+i format per xefs i tecnòlegs dels aliments a les seves instal·lacions de, a Lleida, encarregats del desenvolupament de productes amb el menor impacte ambiental i conservant totes les propietats organolèptiques. Mostra d'això és l'obtenció del segell "Gust de l'Any 2022" en tres categories de producte: kombuchas, carns plant-based i formatges vegans. En concret, 11 referències de la marca han estat premiades amb aquest guardó.L'empresa va començar el 1979 amb un petit restaurant vegetarià a Lleida, un dels primers d'aquesta categoria que es va obrir al país. El que va començar com un restaurant familiar que promovia unas'ha convertit en una reeixida marca flexitariana (no estrictament vegetariana) que s'està expandint ràpidament a l'Estat, amb vuit restaurants i presència als lineals dels supermercats i altres canals de distribució, i en altres mercats internacionals

