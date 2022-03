Rússia bombardeja tres noves ciutats d'Ucraïna i obre la porta a l'ingrés de voluntaris a l'exèrcit

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.



There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6 — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

L'exèrcit rus ha atacatdurant les primeres hores de divendres. Les tropes del Kremlin han bombardejat la quarta ciutat més gran del país, Dnipro, situat a l'est del país, i han atacat per primer cop dues més situades a la zona oest, LEls míssils de l-allà és on es troba la ciutat de Lutsk- i ha provocat la mort de dos soldats i ha ferit una desena, segons l'última actualització. La intensitat de l'ofensiva russa es manté i el govern rus ha obert la porta a què milers de voluntaris "participin" en la guerra i col·laborin amb l'exèrcit.El gobernador de la regió de Lutsk,, ha explicat els danys soferts a la ciutat en el primer atac que pateixen des de l'inici de la guerra. Per altra banda, el ministeri de Defensa de Rússia ha assegurat que tots aquests bombardejos i atacs s'han produït "amb alta precisió" i que les bases militars de totes dues ciutats, les de l'oest del país, "han quedat inutilitzades". No han donat cap més detall, tal com es desprèn de l'agència d'informació russa TASS.L'alcalde de la ciutat dque "no han sonat les alarmes antiaèries" per avisar la població de l'atac. A més, ha demanat que "no es distribueixin imatges ni vídeos de les explosions" per investigar quina ha estat la causa que no sonessin les alarmes.La resposta d'Ucraïna a nivell militarLes Forces Armades del país han informat aquest divendres que han aconseguit alliberar cinc sectors de la regió de Txernígov, al nord del país, i han aconseguit diversos vehicles blindats de l'exèrcit rus. Segons ells, i sense cap referència de mitjans internacionals o de la cobertura d'altres corresponsals, han vist "cares de pànic i fugides" entre les files dels soldats de Rússia.En un comunicat, el Comando Operacional del Nord ha recalcat que les forces russes "no tenen la capacitat de tirar endavant completament les seves operacions militars" i ha assenyalatque temen haver estat abandonats a la sort pels alts càrrecs de l'exèrcit. Poc abans, l'exèrcit d'Ucraïna ha informat que han pogut expulsar les tropes russes de Dergachi, a la regió de Khàrkiv, per assolir novament el control del territori.contra Kíev, la capital, de cara als pròxims dies.​​​​​

