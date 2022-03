Detingut per fer trucades al 112 alertant de falses baralles tumultuàries a Tortosa

Elshanunperdiversesal número d'emergènciesdea la ciutat de. Els avisos telefònics, que en ocasions efectuava també una dona, van forçar l'activació en diverses ocasions de nombroses dotacions policials. Els mossos acudien als punts de la via pública indicats sense trobar indicis de cap incident.Arran de, que van tenir lloc al vespre entre els dies 6 i 17 de febrer, es va obrir una investigació per identificar els autors. Finalment, el dia 3 de març passat. Va quedar en llibertat amb càrrecs, per suposat delicte de desordres públics, després de declarar als jutjats.Les nou trucades, que el 112 solia rebre entre les vuit i les nou del vespre, alertaven de suposats episodis de violència que els interlocutors asseguraven presenciar: des de baralles multitudinàries amb pals a l'estació de tren de Tortosa, denúncies per concentracions de persones que causaven "inseguretat" al nucli antic, agressions al barri de Ferreries o, fins i tot, casos de violència masclista, segons han apuntat a l'ACN fonts policials. Quan els mossos enviaven diverses dotacions als llocs indicats no trobaven cap indici ni rastre dels fets comunicats.Els investigadors van constatar incongruències en els relats dels autors de les trucades i, finalment, van podercom els. En alguns casos trucava el detingut, en altres la. Aquesta última,, no ha estat finalment arrestada, si bé figura també com a investigada per un suposat delicte desordres públics.per altres fets.

