La patronal dels transportistes catalans no s'adhereix a la vaga de dilluns

La(CETCAT) ha decidit no sumar-se a la convocatòria de vaga prevista pel sector a partir de dilluns que ve. La patronal assegura que entén els motius pels quals s'ha convocat, però assenyala que en una reunió amb el govern de l'Estatque els permet repercutir l'increment del preu del carburant al client final.En aquest sentit, el president de CETCAT,, assenyala que, malgrat que no els agrada, han de carregar els costos de l'increment de preu del combustible. "Estem veient com s'està disparant a xifres desmesurades mai vistes i com a sector ens veiem obligats a prendre aquesta mesura", ha assenyalat Ayach.que al final no es va arribar a produir, en bona mesura per la l'aprovació per part del govern de l'estat de la llei que preveu que es pugui incrementar el preu del servei del transport de mercaderies, en funció de la pujada del dels carburants. Tot i això, Ayach assenyala que entenen que hi hagi qui vulgui protestar i manifestar-se per "la problemàtica" però no donen suport a la convocatòria de vaga.De fet, des de la CETCATl'escalada de preus que està registrant el carburant i recorden que són un sector essencial. Ayach deixa clar que volen evitar haver d'aturar els camions i que això significa arribar a un acord amb els clients perquè assumeixin l'increment de costos que suposa pel sector.

