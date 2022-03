🗣🟡🔴 Roda de premsa de @DomeTorrent



"Et contestaré en català, que és la meva llengua, i ja et traduiran"#ZonaEuropaE3

▶ https://t.co/6DPmo7gmqZ pic.twitter.com/vUMXAYVwdk — Esport3 (@esport3) March 10, 2022

Elha ensopegat amb elaquest dimecres al Camp Nou, en partit d’anada dels vuitens de final deEls culers no han pogut foradar la porteria turca i s’han hagut de conformar amb un trist empat a zero. Tot es decidirà el proper dijous a Istanbul.L’entrenador del Galatasaray és el catalàEn la roda de premsa posterior al partit ha deixat una perla que no ha passat desapercebuda.Un periodista li ha fet una pregunta eni ell ha contestat sense immutar-se: "Et contestaré en, que és la meva llengua, i ja t'ho traduiran". I llavors ha seguit responent el que li demanaven, això sí, ja en català.“Quan estem en una competició hem de competir, sabent totes les dificultats que significa jugar contra el Barça, un equip que està de casualitat a l’Europa League”, ha començat Torrent. “Són millors individualment i nosaltres els hem de mirar d’igualar com a equip”, ha matisat.Torrent ha destacat la feina dels seus jugadors per frenar el Barça. Sobretot ha incidit en l'actuació del seu porter,, que precisament juga al Galatasaray cedit pel FC Barcelona.Domènec Torrent té una gran experiència en el món del futbol. Després de jugar i entrenar a nivell amateur, es va convertir enal FC Barcelona, al Bayern de Munic i al Manchester City. Després va dirigir com a entrenador principal al New York City FC, Flamengo i Galatasaray SK.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor