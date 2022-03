Altres notícies que et poden interessar

li ha sorgit un enemic inesperat durant la guerra a. El clima ha estat un factor tradicionalment decisiu en una guerra i en aquesta ocasió és el fenomen meteorològic de lala que pot tenir un protagonisme rellevant en l'esdevenir del conflicte bèl·lic.En concret, es tracta d'un fenomen estacional que converteix la terra ferma en un llac deque no és gens favorable per a la circulació de vehicles militars, com per exemple elsamb els quals lesestan intentant controlar el país envaït ara fa ja tres setmanes.De fet, el terme prové del rus i significa "temps de les males rutes" i passa sobretot a la mateixai Ucraïna, a més de. El motiu és que s'ajunta un increment de les temperatures i el desgel de la neu, especialment quan arriba la. També sol passar a laarran de les pluges torrencials, que són freqüents en aquella època de l'any als tres territoris.Curiosament, la raspútitsa ja ha estat clau en diverses guerres en espai rus. En concret, les tropes deja es van veure perjudicades quan a finals de 1812 van intentar envair el país que ara presideix Putin. Un altre cas més recent es va produir a la, quan ladels nazis per aconseguir el control de l', i centenars de tancs alemanys es van quedar aturats pel fang.​​​​​

