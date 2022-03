Alarma als supermercats del Bages per la possible vaga de transportistes

Gent comprant al Bonpreu de Sant Joan de Vilatorrada aquest dijous a la tarda Foto: AFT

L'oli de girasol, el més cobejat

Altres notícies que et poden interessar

L'amenaça que ha llançat lade fer unaa partir del dilluns 14 de març, ha encès totes les. Sobretot després que, per diversos grups de WhatsApp, s'hagi escampat laque instava la gent a omplir bé el cistell de la compra perquè lade fins quan es podria allargar la vaga de transportistes és molt gran. En aquest sentit, i igual que ja va passar al començament de la pandèmia, els-i, per extensió, de Catalunya- s'han omplert de gent que, "", ha comprat grans quantitats de(que són els més susceptibles d'acabar-se més ràpidament), com el paper de vàter, la farina, la pasta o el sucre."Des d'aquest matí que han vingut", assegurava una de les treballadores del, mentre afegia que, malgrat l'alarma social que s'ha creat, "a nosaltres ni l'empresa ni els camioners ens han comunicat res" relacionat amb una possible falta de subministraments. En una mateixa línia s'ha expressat una de les dependentes del supermercatde Manresa: "avui la gent ha vingut a comprar llegums, pasta i farina com boja". De fet, les prestatgeries parlaven per si soles.Si bé la majoria de supermercats on s'han desplaçat els periodistes dehan notat aquest augment sobtat del consum de productes de primera necessitat, des delque hi ha al Passeig Pere III han assenyalat que "aquí, l'únic que s'està venent a marxes forçades és l'". Recordem que aquesta és l'altre gran motiu de desbordament: arran de la publicació que gairebé el 70% de l'oli de gira-sol que es consumeix a l'Estat espanyol, milers de persones han anat a comprar-ne en grans dosis per por de quedar-se sense. "Ahir ens en va arribar una caixa que gairebé no vam poder col·locar a la prestatgeria perquè", deien des del Caprabo.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor