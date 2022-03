Es un día de los que no se olvidan ✨



Un Urdangarin s'ha tornat a posar la samarreta delper jugar la, fill d'i de la infanta, ha debutat aquest dijous en competició europea amb el primer equip blaugrana, i sota la mirada de la seva mare al Palau Blaugrana. Els blaugranes han vençut per 29 a 22 ali han passat a quarts de final.Pablo Urdangarin ha entrat a jugar quan faltaven tres minuts per acabar el partit, que ja estava sentenciat. Ara bé, el debut enja es va produir el passat 23 d'octubre i el jove, considerat una de les gransde la secció, va marcar tres gols. En l'ocasió d'aquest dimecres ha jugat d'extrem dret.Mentre les imatges sí que han mostrat la presència de la seva mare, del seu pare no se'n coneix si era al Palau. Precisament fa just uns dies,va explicar que Iñaki Urdangarin havia tornat al Barça perquè havia començat a ferno remunerades com a entrenador.

