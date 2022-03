Feu diplomàcia!

L'autoengany és de qui es deixa autoenganyar

Per ç el 14 de març de 2022

Senyor Casas, sembla mentida que a aquestes alçades encara no s'entengui l'A,B,C de la diplomàcia, que és el mateix A,B,C de les taules de negociació. Si no tens una força al darrere, una avantatje d'alguna classe, l'altra part no té cap interès ni un en negociar, senzillament espera assegut veure passar el teu enterro. A mesura que Ucraïna resisteix més temps, la seva força a la taula de negociació aumenta perquè Russia no podrà suportar els costos del conflicte. El punt final vindrà en aquell moment en que les dues parts estiguin igualades i acordin una sortida honorable, no humiliant. Això tan senzill d'entendre és quelcom que aquí Catalunya ens volen amagar amb retòriques buides de taules de diàleg inexistents per a que ERC i part de JuntsxCat puguin viure còmodament instal·lats a les menjadores del règim del 78. Com s'ha vist, no els importa ni el català ni l'espoli fiscal, ans al contrari, envien els Mossos a detenir manifestants pacífics.