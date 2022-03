Per què Putin no mou el braç dret quan camina?

Altres notícies que et poden interessar

és un dels més importants protagonistes de la geopolítica mundial del segle XXI. La seva figura, carregada de poder i de comptades imatges en públic -fora de les promocionals o dels mems d'Internet-, ha viscut sempre envoltada de misticisme des de la seva arribada al poder, a la presidència de Rússia, el 1999.ha despertat les antipaties, odis i els retrets de la immensa majoria del món occidental en els últims anys, però ara ha estat declarat enemic número 1 d'Europa per la invasió d'Ucraïna. Així doncs, la seva figura no havia rebut mai un escrutini tan escrupolós. A nivell polític, mental, i físic. En aquest sentit, segueix despertant curiositat la seva curiosaEspeculacions, a dojo: una malaltia, un atac cerebral, una malformació, Té una explicació. un article a la prestigiosa revista BMJ sobre els comportaments de Putin a través d'imatges, vídeos i aparicions en públic. A través de milers d'hores de metratge i centenars de fotografies, van detectar que Putin no movia el braç dret quan caminava. Això va despertar sospites de patir alguna malaltia, des del Parkinson -és un símptoma d'una fase molt primerenca- o des d'haver patit un infart cerebral.Cap d'aquestes coses quadrava, perquè van descobrir que altres mandataris russos patien aquest mateix símptoma: l'exprimer ministreTots ells tenien un passat militar -o seguien en actiu a l'exèrcit- ocom és de sobres conegut, igual que Putin.L'estudi científicque la capacitat de mantenir el pas en caminar amb aquesta rigidesa, al braç dret,-especialment els del KGB- a tenir la mà el més a prop possible de la cintura, és a dir, el més a prop possible de la pistola reglamentària que tenen en aquella zona. Per això mateix, des de diversos sectors mediàtics han batejat aquesta manera de caminar comper reproduir les escenes de les pel·lícules de gènere western.​​​​​

