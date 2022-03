Can Ruti elimina la tremolor a les mans amb ultrasons

ha incorporat un nou programa terapèutic per tractar de forma no invasiva, a través d'ultrasons, a pacients afectats per tremolors a les mans provocades pelo per trastorns del moviment com la tremolor essencial. És el primer hospital públic de Catalunya que compta amb l'equipament d'ultrasons focalitzats d'alta intensitat (HIFU) i des de principis de febrer ja ha tractat cinc pacients amb una. "La millora és immediata i persistent", afirma el cap de la unitat de malalties degeneratives de Can Ruti, Ramiro Álvarez. La tècnica consisteix en escalfar a 60 graus un punt determinat del cervell per provocarque elimina la tremolor involuntària.Per posar en marxa el tractament s'ha fet unai Can Ruti es converteix així en el centre de referència per a tota Catalunya en el tractament del tremolor amb la tècnica no invasiva dels. La previsió és que en aquest primer any es puguin tractar fins a un centenar de pacients i l'objectiu és que a partir del segon any siguin ja 200 pacients cada anys els que es puguin beneficiar del nou enginy.Fins ara aquesta tècnica només era accessible a Catalunya a través de centres privats. En l'esfera pública hi ha antecedents previs aEl conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha felicitat per la posada en marxa del que considera un "", al que tindran accés tots els ciutadans, visquin on visquin, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.En aquest sentit, els professionals recorden que la tècnica dels ultrasons està orientada a pacients amb unamb dificultats severes per dur a terme tasques bàsiques com escriure, menjar o limitacions en l'àmbit laboral. Es calcula que al voltant d'uneso tremolor essencial es podrien veure beneficiades a Catalunya.Una de les persones que espera poder ser intervinguda amb ultrasons és l'exalcalde de Barcelona i president del consell d'administració de l'ICS,que pateix tremolor a les mans des dels disset anys. Trias es va tractar ara fa dos anys amb ultrasons el tremolor de la seva ma esquerra en una clínica privada fora de Catalunya. Per a la segona ma, assegura, esperarà a poder ser atès a Can Ruti.La tremolor, explica, "". Després de la intervenció, la seva ma dreta ha recuperat tota l'autonomia: "", comenta. Trias es felicita també pel nivell d'innovació de la sanitat pública i assegura que aquest tractament "canvia la vida de la gent".A Can Ruti, la primera intervenció d'un pacient es va realitzar el passat 3 de febrer, en un persona amb tremolor essencial, amb el resultat molt satisfactori. A més dels resultats clínics,, no es requereix l'ingrés previ i el pacient pot rebre l'alta poques hores després de la intervenció, segons ha explicat el doctor Ramiro Álvarez.Fins ara, els pacients amb Parkinson tremòrica i amb tremolor essencial que no responen al tractament farmacològic havien de sotmetre's a cirurgies per a la implantació d'elèctrodes en les estructures cerebrals. A més, les condicions en què es poden realitzar aquestes tècniques, juntament amb aquells que poden rebutjar aquesta cirurgia pel risc de patir potencials efectes secundaris.

