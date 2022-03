Barcelona veta nous supermercats «fantasma» i limita les «macrocuines»

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposta de pla d'usos que limita l'obertura deon es preparen comandes de menjar a domicili i prohibeix l'obertura de-magatzems amb repartiment a domicili-, dues modalitats que han proliferat en els últims mesos amb l'auge dels enviaments en línia per la pandèmia i que han causat malestar en el veïnat dels edificis on s'instal·laven aquestes instal·lacions pels problemes de soroll i males olors."Ni les cuines fantasma ni els dark store seran una activitat permesa als carrers dels nostres barris", ha advertit, tinent d'alcaldia, que ha comparegut acompanyada per la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, i Jordi Coronas, portaveu del grup municipal d'ERC, que ha pactat la regulació amb l'equip de govern sociocomú.Amb el pla d'usos l'obertura de cuines fantasma quedarà restringida a, en carrers de més de 25 metres d'amplària, de manera que aquesta mena de locals només es podran instal·lar ali a laA més, estaran situades almenys a 400 metres les unes de les altres, i mai podran estar ubicades en un immoble on hi hagi habitatges, unes limitacions que busquen evitar que s'instal·lin macrocuines prop de zones residencials com el Bon Pastor, Sant Andreu o la Marina. Pel que fa als supermercats fantasma, no s'admetran enlloc, una mesura que perjudicarà empreses com araA més, es fixa l’obligació per a una sèrie d’establiments de disposar d’i zones per aparcar els vehicles per tal de no generar molèsties ni saturació de la via pública. En aquest sentit, Ballarin ha afirmat que es garanteixen "condicions dignes" per a l'espera dels repartidors, alhora que es dona un "encaix" a "models disruptius" de les plataformes. Empreses comja reserven espai perquè esperin els repartidors, però no Glovo.El pla d'usos impedirà la instal·lació de dues macrocuines que estaven previstes a, que havien posat en alerta el veïnat. Els supermercats fantasma que ja existeixen continuaran funcionant, però hauran de demanar una nova llicència específica per a aquest tipus d'activitat, igual que les macrocuines que ja estan en funcionament en zones urbanes. Ara hi ha el risc que aquestes instal·lacions que no vol Barcelona s'ubiquin a Sant Adrià o l'Hospitalet, i el Consistori assegura que es coordinarà amb els dos municipis limítrofs."El mercat és molt ràpid i l'Ajuntament hi ha de donar resposta molt ràpidament", ha afirmat Coronas, que s'ha qüestionat "quin sentit té que et portin la compra en 15 minuts" i ha assegurat que, tot i que aquesta pràctica és lícita, no pot anar en detriment del "comerç de proximitat". ERC ha recordat que el departament d'Empresa va presentar dimecres una memòria prèvia a projecte de llei com a primer pas per regular les macrocuines i els supermercats fantasma.Per als, es limita el nombre de nous locals a un establiment per cada 100 metres, i a més, els establiments de més de 100 metres quadrats no podran estar en carrers de menys de set metres d'amplària ni tampoc podran superar els 300 metres.Ara s'obrirà un període d’exposició pública de dos mesos i s’iniciarà un procés participatiu per recollir les aportacions del veïnat, entitats comercials i grups polítics de cara a l’aprovació definitiva del document, que busca "fer compatibles les noves activitats econòmiques amb el dia a dia dels residents i amb el dret a l’habitatge", segons ha defensat l'Ajuntament.

