Goldman Sachs abandona Rússia

El gegant de, ha anunciat avui que abandona Rússia i deixa d'operar en aquest com a resposta i rebuig a la guerra d'Ucraïna. En un comunicat, la firma, la més gran del districte financer de Nova York, ha assegurat que tancaran tots els seus negocis "conforme els requisits reguladors i de llicència" pertinents.el país que dirigeix Vladímir Putin en el marc de la invasió a Ucraïna.Encara que "marxin de Rússia",. És més, per a l'entitat bancària, el mercat rus no era cap part significativa de la seva activitat mundial. "En el nostre paper de creadors de mercat entre compradors i venedors, estem ajudant els nostres clients a reduir el seu risc en valors russos que cotitzen al mercat secundari, sense intentar especular", han assegurat des del banc.Goldman, en l'inici del conflicte, va decidir traslladar la majoria dels seus empleats de Rússia a Dubái., o almenys deixa enrere els seus negocis de consum a Rússia, però la invasió d'Ucraïna ha accelerat encara més el procés.. La companyia audiovisual ja havia anunciat l'expulsió de la plataforma dels canals de notícies russos sancionats pels Estats Units i els seus aliats. També havia suspès tots els seus projectes i adquisicions a Rússia. En terreny audiovisual, diversos estudis de Hollywood han cancel·lat les estrenes de pel·lícules en territori rus.La decisió de Netflix (i de Goldman) es va sumar a la d'altres multinacionals que els darrers dies han decidit cancel·lar la seva activitat al país soviètic., que va anunciar un tancament temporal de totes les seves botigues físiques així com la suspensió de l'activitat en línia aquest dissabte.​​​​​

