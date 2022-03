El TC tomba una part de la llei catalana del preu del lloguer

El(TC) ha estimat el recurs presentat per 50 diputats del PP i ha anul·lat part de la, segons han informat diversos mitjans. L'alt tribunal encara no ha fet públic el sentit de la decisió, però segons fonts jurídiques argumenta que la norma que va aprovar el Parlament l'any 2020. La sentència ha estat aprovada per unanimitat i ha estat redactada pel magistrat. D'aquesta manera, el TC anul·lat set articles de la llei, una decisió que ha provocat un allau de crítiques de partits catalans i del, que va impulsar la mesura.El Parlament va aprovar la llei l'any 2020 amb els vots de, elsi la. Establia que qualsevol contracte de lloguer d'un pis que ja estigui al mercat no podrà pujar de preu i obligava els propietaris a mantenir les quotes, tant si el llogater és nou com si es tracta d'una renovació dels actuals inquilins. A més, en el cas que el lloguer estigués per sobre de l'índex de preus de la Generalitat, s'havia d'adequar a aquest. Els propietaris dels pisos d'obra nova estaran exempts d'aplicar la norma durant els primers tres anys. Una excepció que va ser incorporada a la proposició a petició de la Generalitat amb la intenció de no perjudicar el sector immobiliari.Els articles que ha tombat el TC, cosa que passarà en els propers dies. Des del Sindicat de Llogateres s'ha criticat la decisió. "Condemnem que aquest òrgan tombi les decisions del Parlament i retalli el dret a l'habitatge en benefici dels interessos del lobby immobiliari", han dit a través d'un comunicat. Segons dades de 2021 , el preu del lloguer va baixar més en aquells municipis on es va aplicar la llei i el nombre de contractes es va mantenir. Concretament, la normativa obligava a congelar i baixar el preu del lloguer a les zones més tensades de les ciutats catalanes amb més de 20.000 habitants.La decisió del TC arriba justament el dia que el Congrés ha permès, amb els vots d'ERC, tramitar la llei espanyola d'habitatge. Els republicans, que fins a última hora han amenaçat de votar a favor de les emenes a la totalitat presentades, asseguren que han aconseguit el compromís per escrit del govern espanyol que el text final no envairà competències sobre matèria d'habitatge, que són exclusives de la Generalitat.

