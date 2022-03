Sanitat deixarà de comptar tots els contagis de Covid

Una xarxa estatal de vigilància

Canvi importantíssim cap a la fi de la. El, en què hi ha el Ministeri de Sanitat i les autonomies, han acordat obrir una nova etapa en què ja no es contarà cada contagi per, sinó que només es tindran en compte els. Encara, però, no hi ha data per a començar a aplicar aquest canvi. Es transmetrà a la Ponència d'Alertes, que farà una proposta a la Comissió de Salut Pública.Tot plegat ha de ser el primer pas per relaxar el seguiment de la pandèmia, i és que el mateix pla que en surt de la reunió de les autoritats sanitàries d'aquest dijous és establir unde la Covid similar al que ara es fa de la, i que s'anomena de tipus "". Això hauria de començar abans del primer trimestre de 2023, sempre que no hi hagi repunts de la pandèmia.L'anunci l'ha fet la ministra de Sanitat,, en sortir de la trobada del Consell Interterritorial de Salut, i serà anunciat en una roda de premsa aquesta mateixa tarda. "El sistema de transició serà capaç de detectar augments en lai permetrà identificar noves", ha defensat. Ara, segons Darias, en la ja anomenada declaració de Saragossa, s'inicia el camí cap a un procés de transició. "És un compromís molt ambiciós, però facilitarà la presa de decisions", ha detallat.El govern estatal i les autonomies també han acordat crear una. Les diferents administracions han constatat que després de l'experiència de la Covid cal "enfortir" la vigilància en salut pública. Una de les fórmules acordades és la creació de la xarxa estatal, que vigilarà malalties transmissibles, no transmissibles, violència i lesions i integrarà informació d'altres sistemes de vigilància com el de farmacovigilància, la salut animal, la seguretat alimentària o la sanitat ambiental, entre altres.​​​​​​

