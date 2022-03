Economia en guerra: com afectarà la crisi ucraïnesa a les empreses catalanes?

Preus a l'alça i dependència energètica

- L'IPC ha pujat a Catalunya dues dècimes el febrer i la taxa interanual



- Un 16% de les pimes catalanes podrien tancar si la crisi energètica continua, segons dades de Pimec.



- L'afectació sobre l'ocupació amenaça més de 300.000 llocs de treball, en un escenari d'estagflació (increment incontrolat de preus i elevada desocupació).



- El 2019, el 69,1% del consum energètic a Catalunya era en combustibles fòssils, segons dades de l'Institut Català d'Energia.



- El 82,9% de l'energia que es produeix a Catalunya és nuclear. Les renovables són el 14,8%.

La guerra a Ucraïna comença a fer estralls en l'i també en la catalana. L'encariment de preus és anterior al conflicte i ja havia generat les primeres alertes des del món empresarial i financer, però la invasió russa i l'impacte sever de les sancions contra Moscou ha trasbalsat els mercats. Aquesta setmana s'ha arribat als 700 euros el megawatt hora. Com afectarà la guerra a les empreses catalanes?El conflicte ha caigut de ple sobre lai l', afectats directament per l'increment de la llum, però també en el ramader i agroalimentari per la restricció de les matèries primeres, i l'oli, que pateix per la importació de l', un dels productes principals que Ucraïna exporta a Europa. Totes les indústries que l'utilitzen per a la producció se'n veuen afectades. Se'n ressentirà la indústria dels dolços industrials, és a dir, pastissos, galetes i tota mena de brioxeria i productes panificats.Ucraïna exporta el 39,5% de la producció mundial d'oli de gira-sol (amb dades del 2020), i Rússia és el segon major exportador (18,3% de la producció mundial). Però la dependència de l'oli de gira-sol ucraïnès és major en el cas de Catalunya, que l'any passat va transportar des d'aquell país el 43,7% de tot el volum que necessitava d'aquest producte bàsic per a la indústria alimentària. La solució implica obtenir-lo de països com ara l'Argentina o Hongria, d'on no s'importava el producte fins ara, amb la consegüentUn altre producte en què es notarà la dependència d'Ucraïna és elamb què s'alimenten els animals de la ramaderia. El 34,9% de les importacions del cereal procedeixen del país envaït per Rússia, i la solució és que caldria buscar nous graners als Estats Units i l'Argentina, una opció que encareix els costos i es traslladarà als preus dels productes finals, com ara la carn. Elsseran els més afectats a curt termini pel conflicte bèl·lic, segons l'informe Impacte econòmic del conflicte entre Rússia i Ucraïna , elaborat per Acció.També els'ha encarit notablement, atès que Ucraïna és considerada, amb Rússia, "el graner d'Europa". Des del gener el preu d'aquest cereal s'ha incrementat un 70%, però a curt termini no es preveu que hi hagi problemes de subministrament, ja que les empreses s'han provisionat amb antelació. Sí que arribarien si el conflicte s'allargués, de cara a la segona meitat de l'any, atès que el 35% del que consumeix Catalunya d'aquest cereal prové d'Ucraïna.Des de les organitzacions patronals, s'han fet crides greus per advertir de la situació que es pot produir.i lahan avisat que el sector siderúrgic no podrà assumir el cost actual de l'energia i que moltes empreses tancaran. Un dels àmbits més en perill és el de l'automoció i les empreses que en depenen. Algunes empreses han aturat l'activitat, com ha feta la seva planta a Canovelles, on produeix acer i alumini.a Castellbisbal, ha canviat el ritme de la producció per evitar les hores més cares. La companyia, a Alcover, ha fet públic que ha passat d'una factura de la llum de 300.000 euros a 1,5 milions d'euros.Per moltes, la situació pot ser dramàtica. Segons dades de Pimec, pel 36% de les pimes catalanes, la despesa energètica suposa el 10% dels seus ingressos. Si la situació no millora, afectarà de manera greu al 62% de les empreses . Al 83% en el cas de l'hoteleria i la restauració, i al 68% de les empreses industrials.La crisi s'expressarà en un increment de lai, de retruc, en un augment de la desocupació.ha assegurat que es posaran en risc, que són les persones ocupades pel 16,4% de les empreses que creuen que es poden veure obligades a tancar. Foment, per la seva banda, s'ha referit a la possible pèrdua de 500.000 llocs de treball. Més de la meitat de les empreses ja han patit augments de preu de més del 200%! I en les empreses industrials aquesta proporció és del 83%.Des del teixit productiu (aquí Foment i Pimec coincideixen) s'ha reclamat un canvi en elen el mercat majorista, on acaba sent la tecnologia de generació més cara la que determina el cost. És la que utilitza el gas natural com a matèria primera i, per tant, genera una inflació del preu del MWh. Des de Foment s'ha demanat insistentment una rebaixa de lade l'energia i reduir l'IVA al consum elèctric del 10% al 5%, alhora que s'avanci cap a la transició energètica. Però això darrer és un procés complex que requereix temps.Per copsar la dependència energètica catalana respecte del petroli, el gas i la nuclear cal anar al Balanç energètic de Catalunya 2018-2019 , elaborat per l'. El 2019, amb un consum d'energia primària de 25.371,2 ktep (milers de tones equivalents de petroli), Catalunya consumia el 69,1% en(petroli, 46%; gas natural, 22,9% més un 0,1% en carbó), l'energia nuclear suposava un 24,5% i les renovables suposaven tan sols un 5,4%.Si es parla de la producció, el 82,9% de l'energia que es produeix a Catalunya ésLessón el 14,8%. Pel que fa al consum d'energia final, el sector transports suposa el 45,1%, la indústria és el 25,5%, el consum domèstic s'emporta el 14,7% i els serveis el 13,1%. El sector primari és tan sols l'1,6%. Tots aquests sectors es veuran seriosament afectats per la crisi energètica.Per mirar d'alleujar les conseqüències del conflicte bèl·lic per a les empreses, els executius preparen plans d'ajuda, el Departament d'Empresa de la Generalitat ha posat en marxa un paquet de mesures extraordinàries, a través d'Acció, segons va anunciar el conseller. També el president espanyol,, va anunciar la setmana passada un paquet de mesures per ajudar autònoms, empreses i treballadors d'empreses de sectors com ara el turisme o la ramaderia.​​​​​

