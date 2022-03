Dos ferits en el xoc d'un autobús contra una marquesina a la Gran Via de Barcelona

⚠️🚌 Línies H12 i 52 #busbcn: desviades per accident a la gran via de les Corts Catalanes amb el carrer del Comte d'Urgell.



❌🚏 Parada anul·lada: 1469 - Gran Via - Urgell.



ℹ️ Seguim indicacions de @GUBBarcelona pic.twitter.com/0QkPfncdOg — TMBinfo (@TMBinfo) March 10, 2022

del servei de Transports Metropolitans de Barcelonade la capital catalana. L'incident, que s'ha produït molt a prop de la cruïlla amb, ha causaten dues persones a causa de la caiguda dels vidres del vehicle a la zona on esperen els usuaris, a la calçada. Un d'aquests afectatsNi el conductor ni els passatgers han patit cap ferida ni contusió significativa. L'incident ha provocat que els dos sentits de la Gran Via, en aquella alçada, quedessin tallats de manera momentània. Ara per ara, els serveis d'emergències de Barcelonade la via i el trànsit ja funciona de manera correcta pel centre de la capital catalana.A més, dues línies d'autobús de la capital, que passen per zones molt cèntriques,, han quedat inhabilitades fins a nou avís per part de TMB. L'entitat treballa amb l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana per restablir el servei com més aviat millor.

