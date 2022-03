Localitzada per primer cop al delta de l'Ebre una espècie de liquen amenaçada

Als’haund’ambients costaners. Es tracta de Ramalina lusitanica, una espècie mai citada a Catalunya.Els, professors de la, han estat els artífexs de la descoberta. Els dos científics, juntament amb companys de Menorca, han guanyat recentment elde laper un estudi poblacional d’aquesta espècie i de Ramalina pusilla a tot Catalunya per buscar-ne noves poblacions.Ramalina lusitanica és un liquen fruticulós que creix en troncs de vegetació costanera on hi hagi humitat alta. Ha estat molt poc citada a l’estat espanyol i es troba catalogada com aLa seva troballa suposa millorar el coneixement d’aquesta espècie i d’espècies similars de líquens a Catalunya, on encara hi ha un buit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor