WhatsApp posa nous límits

Missatges normals: podran ser reenviats a un màxim de 5 xats o grups.

podran ser reenviats a un màxim de 5 xats o grups. Missatges reenviats: es podran reenviar a un màxim de 5 xats amb l'excepció d'enviar-ho a un únic grup.

es podran reenviar a un màxim de 5 xats amb l'excepció d'enviar-ho a un únic grup. Missatges reenviats moltes vegades: es podran reenviar a un únic xat o grup.

Al llarg dels últims anys,ha anat afegint limitacions al reenviament de missatges per tal de combatre la difusió de notícies falses i spam massiu.Per ara, l'aplicació indica si es tracta d'un missatge reenviat i marca com a "reenviat moltes vegades" tots aquells missatges que han estat reenviats més de quatre vegades. Però en pocs dies arribarà una altra novetat: els missatges que estiguin marcats com a "reenviat moltes vegades"Amb aquesta mesura, els missatges passaran de poder ser reenviats un màxim de vint vegades a un. Per tant, les restriccions que trobarem són les següents:

