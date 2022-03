Argimon defensa retirar de cop la mascareta

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, veuria amb bons ulls que es decidís una retirada massiva de les mascaretes als interiors després del Consell Interterritorial de Salut i de la Conferència de Presidents previstes aquesta setmana.El conseller creu que hi ha situacions "" com la de les escoles i lamenta que no hagi aflorat la fórmula proposada pel Govern de fer unaA aquestes alçades, diu Argimon, el que cal és "començar a normalitzar".Argimon justifica aquesta posició, també, per la crisi d'Ucraïna: "que la pandèmia i el millor és normalitzar les nostres vides". El conseller recorda que "si les coses no van bé" sempre hi ha temps de fer "".Aquest mateix dijous, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, també ha defensat la necessitat d'abordar el debat sobre la mascareta: "Serà difícil mantenir més setmanes, de manera estricta", ha afirmat.Trilla situa "" la data per "anar retirant-la", això sí, "de forma progressiva". L'epidemiòleg creu que ja és el moment de ". En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que "hi haurà una setena onada de contagis, però sense cap drama".​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor