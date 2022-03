Dos detinguts acusats de violar una noia al voltant d'una discoteca del Vallès

, un d'ells, van serla matinada del passat dissabte, 5 de març, al voltant de la, que es troba a Sant Quirze del Vallès, per. Segons ha avançat el Diari de Sabadell, i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a, agents de la policia catalana vanels dos joves.Els efectius policials van trobar-los agredint sexualment la noia i els van detenir. Unaque va ser, gràcies aque era a prop del lloc. A més, tal com han constatat les mateixes fonts, es va interposar lacorresponent per aquests fets.i l'altre en unEldels Mossosa la víctima "des del primer moment". També es va fer des d'un centre hospitalari i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.És la en menys d'un mes amb aquest local d'oci nocturn com a escenari . La matinada del passat 12 de febrer, el primer cap de setmana que obria l'oci nocturn , un menor va ser arrestat com a presumpte autor d'haver-la comès a. A més, també hauriaamb unLa discoteca, el primer cap de setmana de desembre va haver-hi, per una convocatòria feta per usuaris a les xarxes socials, com a mostra de protesta per capítols racistes . Es van arribar a aplegar un miler de persones i va haver-hidos agents dels Mossos, de caràcter lleu, i un membre del personal d'accés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor