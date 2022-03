Quin és el menjar que més demanen a domicili els catalans?

La pandèmia ha canviat hàbits i un que possiblement ha arribat per quedar-se és la tendència de demanar més sovint. Una de les principals plataformes de repartiment d'àpats a casa,, ha quantificat en un 40% l'increment de comandes arran de la situació sanitària, i també ha analitzat les dades de consum dels usuaris i ha descobert quins són els plats preferits dels catalans.Segons l'informe El Gastròmetre 2021, els menjars més demanats aquell any van ser l', l'i les. En concret, a la demarcació de Barcelona el plat més demanat va ser la pizza barbacoa, mentre que a les de Girona i Lleida la comanda preferida van ser les patates braves i a Tarragona el més sol·licitat va ser la pizza carbonara.Alguns menjars comencen a obrir-se pas en el panorama del menjar a domicili, com ara les pizzes pulled pork a Barcelona, les gyozas a Girona, el poke a Lleida o l'amanida de wakame a Tarragona, segons les dades que ha aportat Just Eat.

