ERC facilitarà la tramitació de la llei espanyola d'habitatge

Eldebat aquest dijous diversespresentades contra ladel govern espanyol. El text podrà tramitar-se finalment, gràcies als vots d', que fins a última hora ha mantingut el dubte sobre si donaria suport a les esmenes a la totalitat presentades. Els republicans asseguren que han aconseguit unpel govern espanyol que deixa clar que el text definitiu de la llei -un cop s'hagi tramitat-de la Generalitat.Les esmenes de devolució presentades per, elno tiraran endavant i, amb els vots d'ERC, el govern espanyol té garantit que una de les seves "mesures estrella" pugui superar aquesta primera votació, gràcies també als vots de. "A dia d'avui, es tracta d'una llei que no respecte la competència exclusiva de les comunitats autònomes en matèria d'habitatge", constata ERC.Per això, la diputada republicanaha deixat clar que, malgrat permetre la tramitació, "no comprometen cap vot futur" si no es respecten els compromisos adquirits, que passen principalment per respectar les competències de la Generalitat en matèria d'habitatge i ampliar la normativa antidesnonaments.Un com comenci la tramitació, el text s'haurà de negociar i esmenar perquè, en la votació definitiva, ERC hi doni suport. En aquest sentit, Vallugera ha exigit "reduir la regulació bàsica als mínims imprescindibles" per evitar contradiccions amb la regulació catalana, així com qualsevol altra que posi en perill lade la normativa de la Generalitat.

