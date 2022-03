La Volta a Catalunya torna a Perpinyà

Mapa del recorregut de la Volta 2022 Foto: Volta a Catalunya

La Volta Ciclista a Catalunya , que es disputarà entre els dies 21 i 27 de març, comptarà amb estrelles del ciclisme mundial com l’últim vencedor de la cursa,s; el vigent campió olímpic,; exvencedors de la Volta com; l’excampió del món. A més, tindrà la participació de ciclistes catalans més nombrosa dels últims anys.La presentació de la Volta 2022 s'ha fet aquest dimecres a la tarda a les instal·lacions de l’INEFC de Barcelona. L'acte ha comptat amb la participació de nombroses personalitats polítiques i esportives del país com la consellera de la Presidència,, i la secretària general de l’Esport i l’Activitat Física,La Volta a Catalunya 2022 viurà el seu inici amb una etapa de 172,2 quilòmetres amb sortida i arribada aLa segona etapa portarà moltes novetats:s’estrenarà com a seu d’una etapa de la Volta sent l’inici d’una jornada de 202,4 quilòmetres que portarà als ciclistes fins a, on la cursa catalana no feia parada des de fa 67 anys.Un fet històric que continuarà a la tercera etapa, en què la capital del Rosselló serà la sortida i avantsala de les etapes d’alta muntanya., tot un clàssic modern de la Volta, serà el jutge d’aquesta tercera jornada, amb tres ports de primera categoria en els seus 161,1 quilòmetres de recorregut que de ben segur començaran a decidir la general.L’endemà, l’alta muntanya serà també la gran protagonista de la quarta etapa, amb 166,7 quilòmetres i uns altres tres ports de primera categoria entrei l’estació d’esquí de, que torna al recorregut de la Volta a Catalunya 20 anys després de la seva última presència.L’etapa més llarga de la cursa serà la cinquena, que unirà laamben un recorregut de 206,3 quilòmetres, que serà dels que donarà oportunitats més clares als velocistes.Per la seva banda, la sisena etapa comptarà amb un veritable perfil de mitja muntanya en un recorregut que mostrarà el potencial per al ciclisme de la Costa Daurada. Seran 167,6 quilòmetres amb sortida ai final aen un recorregut amb tres ports puntuables que descobriran l’interior de la Serra del Montsant i les muntanyes de Prades.Finalment, com ja és tradició la Volta es tancarà amb una etapa final amb sortida i arribada a. La capital de Catalunya torna a ser l’escenari final amb un recorregut explosiu de 138,6 quilòmetres on tot pot passar, tant en la lluita per la victòria com en la general final, sobretot amb els sis ascensos finals a l’icònic Castell de Montjuïc.La Volta a Catalunya, la tercera prova ciclista per etapes més antiga del món després del Tour de França i el Giro d’Itàlia, arriba doncs en un gran moment a la seva edició 101, plenament consolidada dins el calendari UCI World Tour.amb un total de 24 equips, circularan per les carreteres catalanes en un recorregut variat i atractiu.L’acte de presentació també ha mostrat, com és tradició, el cartell d’aquesta nova edició, que enguany ha anat a càrrec de l’artista visual. Per la seva banda, el grup musicalha estrenat en directe la seva cançó “Boires i retrets”, que serà la banda sonora d’aquesta edició.

