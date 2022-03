Aragonès assistirà finalment a la conferència de presidents perquè s'hi abordarà la crisi a Ucraïna

El president de la Generalitat,, acudirà finalment a la conferència de líders autonòmics convocada aquest diumenge a l'illa canària de la. Tot i que en un principi havia declinat ser-hi, amb l'argument que no seria una trobada "útil" per la vaguetat de l'ordre del dia, la situació al'ha fet canviar de parer en les últimes hores. Ell mateix ho ha explicat després de visitar un alberg de la xarxaque la Generalitat ha posat a disposició delsque han arribat a Catalunya fugint de la invasió russa, que va arrencar fa tot just dues setmanes. El dirigent d'ERC ha insistit que la situació és "excepcional" com ho va ser en la primera onada de la pandèmia, i també ha fet servir aquest argument per justificar la rectificació.Aragonès, en declaracions als mitjans després de la visita, ha indicat que s'ha situat un nou punt en l'ordre del dia basat en l'abordatge de les conseqüències del conflicte bèl·lic. "Davant de situacions excepcionals, una participació excepcional", ha ressaltat el president. En la sessió de control celebrada aquest dimecres al Parlament , el dirigent d'ERC va posar tres condicions per ser a la Palma: coordinació en l'acollida de refugiats ucraïnesos que marxen després de la invasió russa; mesures de suport en l'àmbitper a empreses i llars catalanes; i fons per totes les despeses que ocasionarà la crisi a l'est d'Europa a Catalunya., primer secretari deli cap de l'oposició, va exigir-li a Aragonès que es desplacés fins a la reunió. En un tuit , Illa ha celebrat la decisió: "Hauria estat un error deixar la cadira buida. Hem d'estar al costat d'Ucraïna i treballar junts per afrontar aquesta crisi", ha indicat.En una carta enviada a la Moncloa, Aragonès insisteix que això no suposaen les relacions amb el govern espanyol, que la Generalitat aspira a que siguin exclusivament bilaterals. "En cap cas aquest nou context que ens condiciona enormement, s'ha d'entendre com un pas en la normalització de les relacions entre les institucions de l'Estat i les de Catalunya, especialment perquèi som lluny de resoldre el conflicte polític que fa temps que espera una proposta valenta del govern de l'Estat que doni resposta a la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya de decidir lliurement, democràticament i pacíficament el futur polític del país", assenyala el president de la Generalitat al final de la missiva.El viratge argumental va arrencar dimarts, després de la reunió del consell executiu, quan la portaveuva obrir la porta a formar part de la conferència de presidents si s'hi tractava la crisi a Ucraïna, especialment el factor dels refugiats. Diumenge estava previst que Aragonès intervingués en la, però l'agenda s'haurà de canviar per adequar-se al viatge a les Canàries. "Cal una resposta a l'espera del que necessita el país", ha indicat Aragonès, que ha posat de manifest que les. "La situació ha canviat de cop", ha indicat el president, que ha defensat la recuperació del projecte Midcat, pensat pel gas però que aspira a reconvertir també a l'hidrogen.El president li ha comunicat aquest mateix matí ala seva presència a la trobada de dirigents autonòmics. Aragonès ha ressaltat que Catalunya sempre ha estat "terra d'acollida", i ha posat en mans de l'Estat el disseny de l'atenció als refugiats per "coordinar-se al màxim". Els albergs de la Generalitat estan a disposició dels desplaçats per "tant temps com sigui necessari", de manera que no hi ha fixada una data límit. Quan es vegin les necessitats d'acollida, ja es veurà com s'organitza la residència permanent d'aquestes persones. Des que va arrencar el conflicte, uns-sobretot dones i nens- han sortit d'Ucraïna per fugir de la guerra.Pel que fa a l'escalada dels preus de l'energia, el president s'ha compromès a aportar propostes tant a l'Estat com a laper tal de reduir-los. L'alt representant de la diplomàcia comunitària, va recomanar ahir als ciutadans abaixar la calefacció , mesura que no ha estat del tot compartida per Aragonès. El dirigent d'ERC també ha insistit en la idea que els costos de l'energia poa en risc la supervivència d'empreses a Catalunya. Un informe de, per exemple, xifrava en 320.000 els llocs de treball davant la situació a Ucraïna, de la qual encara no se n'albira un final sobre el terreny.

