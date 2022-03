La fusta de Rússia i Bielorússia serà considerada «fusta de conflicte»

La "fusta de conflicte"

(Program for the Endorsement of Forest Certification), representada a Catalunya per l' Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (PEFC Catalunya) , s'ha manifestat extremament preocupada per l'pel fet que la invasió militar està en oposició directa als valors fonamentals de l'entitat. Aquesta agressió –que causa dolor i mort indescriptibles i inacceptables a persones innocents, incloses dones i nens–, també té uni a llarg termini en el medi ambient, en elsi en les moltes persones que en depenen per al seu manteniment.L'aclariment queés el resultat de la reunió extraordinària de la Junta Directiva Internacional de PEFC, celebrada aquest 4 de març, per a discutir l'agressió militar del Vladímir Putin contra Ucraïna i les seves implicacions per a PEFC i els propietaris i(el Programa d'Aval de Certificació Forestal).La categorització de la fusta de Rússia i Bielorússia com a "fusta de conflicte" es produeix després de, que "condemna en els termes més enèrgics l'agressió de la Federació de Rússia contra Ucraïna [...] [i] la participació de Bielorússia". PEFC continua supervisant la situació i considerarà mesures addicionals segons sigui necessari.Laconsidera la "" com una "font conflictiva", quePEFC. La "fusta de conflicte" es defineix com "la fusta que ha estat comercialitzada en algun moment de la cadena de custòdia per grups armats, siguin faccions rebels o soldats regulars, o per una administració civil que participa en conflictes armats o els seus representants, bé per a perpetuar el conflicte o per a aprofitar-se del mateix amb finalitats lucratives".L'aclariment que la fusta de Rússia i Bielorússia ha de classificar-se com a "fusta de conflicte" es basa en la Resolució A/ES-11/L.1 de l'Assemblea General de les Nacions Unides (2 de març de 2022) "Agressió contra Ucraïna" i preténPEFC. Aquest aclariment és inicialment vàlid per a sis mesos. PEFC publicarà noves directrius en els pròxims dies.L', PEFC Catalunya, és una associació privada sense ànim de lucre inscrita en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que c, i el centre de la Propietat Forestal, qui col·labora en l’assistència tècnica.Va sorgir l'any 2001, promoguda per, integrada per propietaris forestals (públics i privats), indústries de transformació de la fusta i altres sectors com: consumidors, entitats conservacionistes, professionals, universitaris.La Junta Directiva de PEFC Catalunya està constituïda per 25 persones, en representació de les seves entitats respectives:, professionals, ONG ecologistes, consumidors i usuaris.​​​​​

