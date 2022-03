Ni fitxar, ni vendre entrades: el Chelsea, paralitzat per una sanció a Abramovich

Altres notícies que et poden interessar

El propietari deli empresari molt proper a Putin, el rus, ha estat durament sancionat pel govern del Regne Unit. L'executiu ha decidit congelar els seus actius i ha afectat el club de Londres, que ja estava en venda arran de l'esclat del conflicte a Ucraïna.La sanció castiga el Chelsea en diversos àmbits: no es podrà completar laque al seu torn tampoc podrà fitxar jugadors. A més, el club no podrà niper als seus partits -només podran assistir a l'estadi els socis que tenen l'abonament anual- i tampoc podrà vendre productes de, com ara samarretes i altres productes oficials del club.Abramovich, de 55 anys, és el propietari del ChelseaL'inversor rus ha abocat grans quantitats de diners al club, que amb ell al capdavant s'ha convertit en un dels més grans d'Europa i ha guanyat diversos títols, entre ells dues Lligues de Campions.​​​​​

