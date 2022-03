Què és el Consell d'Europa i en què afecta la marxa de Rússia?

Què és el Consell d'Europa?

Com afecta Rússia marxar del Consell?

Decisió històrica de Rússia que provoca un nou sisme en la política europea.i ha assenyalat de manera directa els membres de la Unió Europea i a l'OTAN com a "responsables de la destrucció de l'organisme i de la pèrdua de l'espai comú" al continent.i la seva "suposada superioritat" per davant d'altres membres. Una mesura que ha arribat el mateix dia que els ministres d'Exteriors d'Ucraïna i Rússia es reunissin a Turquia, sense cap acord, en la primera trobada d'alt nivell per intentar posar fi al conflicte armat.És una decisió sense precedents en la història del Consell, creat el 1949. En els seus 73 anys d'història, cap país havia marxat de l'organització.en diversos pactes establerts gràcies al Consell, a nivell europeu, internacional i en la relació directa entre els estats membres. Rússia, un dels darrers grans països del continent en ingressar a l'organisme europeu.al capdavant del govern, només tres anys abans de l'arribada de Putin al poder.És el màxim òrgan europeu, amb implicacions internacionals, destinat a promoure la cooperació de tots els estats d'Europa (independentment o no que estiguin a la Unió Europea) a través de diversos elements de cooperació: des d'un àmbit jurídic polític i comú, en la defensa de certs valors considerats "fonamentalment europeus", com la democràcia, els drets humans o l'imperi de la llei. Cal recalcar queEn definitiva, és l'entitat més gran supranacional constituïda a Europa que busca la màxima integritat possible entre tots els estats que formen el continent. El Consell d'Europa, a més, ha anat construint una sèrie d'institucions per tal d'incentivar tot aquest corrent fundacional, amb els dos principals "de govern":(que només pot investigar, recomanar i aconsellar, encara que amb molt pes), i el(format per tots els ministres o consellers d'Exteriors de tots els estats). A aquests dos se li suma el més conegut i probablement el més important: elMoscou ha advertit aquest matí, en l'anunci de la seva marxa, que"en una altra plataforma per exalçar la superioritat i el narcisisme occidental". "Deixem que gaudeixin de comunicar-se entre ells, sense Rússia", ha manifestat el govern de Putin, tal com ha recollit l'agència russa de notícies TASS, en ple repunt de les ofensives militars al territori d'Ucraïna.El govern de Rússia trenca amb els principals tractats sorgits del Consell i amb la majoria dels organismes de cooperació, col·laboració i justícia sorgits d'aquest. En primer lloc, el Kremlin deixarà d'aplicarpels països fundadors del Consell, que establia les bases de l'organisme però sobretot: impulsava la col·laboració entre els estats d'Europa i exigia mètodes democràtics a tots ells. Els drets humans són fonamentals en aquest tractat, com la de mantenir un esperit europeu en les accions dels estats membres. En aquest sentit, Rússia, en l'actualitat, ha carregat contra aquesta visió perquè la considera "massa occidental".protocols, convenis i acords. El més significatiu de tots, i, que habilita directament l'existència i creació del TEDH, a més de tenir una relació directa amb la Declaració Universal de Drets Humans.al seu organisme, però la decisió de Rússia d'abandonar-lo obre la porta al fet que puguin no reconèixer, en cap dels casos, qualsevol sentència del TEDH en vulneració de drets humans durant la guerra a Ucraïna. Tot i això, el tribunal no necessitaria exactament tenir una relació directa amb Rússia per poder-ho jutjar, ja que tots els altres països -en el cas que fossin demandants-, són membres del Consell.​​​​​

