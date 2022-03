Famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar es querellen contra Carrizosa i Roldán

Els demandants busquen d'entrada els diputats rectifiquin les seves paraules perquè diuen que són mentida, motiu pel qual esperen que es resolgui aquesta situació a través de conciliació. "Teníem la responsbailitat de fer la demanda, i voldríem no arribar a judici i que ells rectifiquin", assenyala la presidenta de l'AFA, Mònica Ruz, en declaracions a l'ACN.Ruz considera que els diputats al Parlament tenen una responsabilitat que han d'assumir per sobre de tot. "Volem que això sigui un exemple perquè no es repeteixin atacs així a altres escoles, la nostra ha estat objecte de", afegeix, assegurant que han estat víctimes d'assetjament i assenyalament públic per les paraules dels polítics contra qui s'ha presentat la querella.La portaveu assegura que tot i que s'han sentit altres representants polítics fent manifestacions en la mateixa línia que els demandats, aquests les van fer en sessió plenària al Parlament.