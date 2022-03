Rússia rebutja un alto el foc reclamat per Ucraïna i li exigeix la rendició

Kuleba i Lavrov, avui a Antalya Foto: ACN

El bombardeig a l'hospital infantil, a l'horitzó

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Sense acord. Així ha finalitzat la curta reunió dels ministres d'Exteriors d'Ucraïna i Rússia,a Turquia, en la que ha estat la primera reunió d'alt nivell per abordar la guerra i trobar una solució pacífica al conflicte que es va iniciar fa dues setmanes.. "Jo he vingut aquí per reclamar ajuda humanitària i no ha estat possible. Sembla que hi ha altres parts de Rússia que han de decidir", ha criticat. Lavrov ha derivat certes qüestions referents a la guerra a "les trobades de Bielorússia". El responsable de la diplomàcia ucraïnesa ha lamentat que de la conversa n'extreu que RússiaPer la seva banda, Rússia, mitjançant el seu màxim representant d'Exteriors, ha remarcat que "volen sortir del conflicte", però: el reconeixement de les regions de Donetsk i Lugansk, reconèixer també l'annexió de Crimea per part de Rússia, la creació duna nova constitució que reconegui l'estatus neutral d'Ucraïna i la desmilitarització del país. Segons Lavrov, en roda de premsa posterior,en la pròxima trobada a Bielorússia".La trobada s'ha produït hores després del bombardeig indiscriminat de l'exèrcit rus contra un hospital infantil a la ciutat de Mariúpol, incomplint així la promesa de Vladímir Putin en la qual "no s'atacaven civils ni objectius que no fossin militars".La trobada, amb mediació turca i queés la primera d'alt nivell entre els dos governs d'ençà que va començar la invasió, el 24 de febrer passat, encara que no és la primera reunió com a tal de les dues parts per intentar reconduir la guerra. A més dels dos ministres, hi assisteix el seu homòleg turc,Kuleba i el seu homòleg turc han mantingut una reunió de treball abans de la mediació amb Rússia. El cap de la diplomàcia ucraïnesa ha expressat a Çavusoglu el seu "agraïment" a Turquia pel suport "polític i humanitari" iAmbdós països resten molt lluny de trobar-se, si cap de les dues parts no afluixa, però la primera trobada d'alt nivell entre governs situa l'horitzó de la pau més a prop. Ucraïna reclama un alto al foc, la retirada de l'exèrcit rus del seu territori i que es permeti l'evacuació de civils. Aquesta última petició ja hi va accedir Rússia -encara que ha de mantenir la seva paraula- amb l'obertura de sis corredors humanitaris.Per la seva banda,i es reconeguin les independències de les regions de Donetsk i Lugansk. El mateix president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va admetre dimarts a la nit "estar obert" a parlar per primera vegada sobre la independència de Donetsk i Lugansk a la regió del Donbass, a més de la relació del seu país amb l'OTAN.Ucraïna va denunciar aquest dimecres que un bombardeig aeri de l'exèrcit rus ha destrossat un hospital infantil a. Segons va detallar l'Ajuntament de la ciutat, les conseqüències material són "immenses" mentre que encara es desconeix el nombre de morts i ferits. El mateix president ucraïnès,, va compartir un vídeo de l'atac a través del seu compte de Twitter. "Atac directe de les tropes russes contra l'hospital de. Els nens estan sota les restes", va explicar el dirigent, que ha definit l'acte d'"atrocitat". "Fins quan el món serà còmplice ignorant el terror.. Atureu les morts", va detallar Zelenski.L'atac és un més dels molts que ha rebut Mariúpol des de l'inici de la guerra, però especialment en els últims dies d'ofensiva russa. L'i elescassegen des de fa dies i l'escenari, segons, és "apocalíptic". La ciutat forma part d'un dels corredors humanitaris per evacuar civils, que fins ara han funcionat de forma intermitent, i que teòricament estan funcionant aquest dimecres de les 9 a les 21 hores.​​​​​

