La pandèmia entra en fase expansiva a les portes de la «gripalització»

CONTAGIS 2.446.703 (+5.101) INGRESSATS 1.052 (-25) UCI 156 (-4) DEFUNCIONS 26.714 (+14) Rt 1,03 (+0,03) REBROT EPG 660 (+11)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.485.829 (+357) DOSI 2 5.834.226 (+3.341) Actualització: 10/03/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.485.829 (+357) 87,9% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.313.686 (+7.225) 86,4% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 36.790 (-2.811)



















Actualització: 10/03/2022 TERCERES DOSIS 3.252.096 (+9.743) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.870.615 Dosis Moderna/Lonza: 4.710.804

Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.869 Dosis Janssen: 349.245 Actualització: 07/03/2022

La ràpida davallada de contagis de Covid de les darreres setmanes s'està estabilitzant, segons les últimes dades del Departament de Salut. En les últimes hores la velocitat de transmissió (Rt) ja s'ha situat en 1,03, xifra que marca un. Ara per ara cada 100 contagiats encomanen el virus a 103 persones, de mitjana.El risc de rebrot creix 11 punts, un possible punt d'inflexió en l'evolució dels casos, quan la sisena onada ja ha remès, s'ha eliminat el rastreig de contactes estrets i queden poques setmanes perquè entri en funcionament el nou, quan no es faran tests per sistema i s'eliminaran les quarantenes dels contagiats.Pel que fa als contagis, se n'han detectat 5.101 més, xifra similar a la dels darrers dies i que situa el total des de l'inici de la pandèmia a Catalunya en 2.446.703 casos. Lacontinua baixant, amb 25 ingressats menys, i ara hi ha 1.052 hospitalitzats per Covid. A les UCI es redueix en quatre persones l'ocupació, amb 156 llits ocupats. S'han comunicat 14 morts que eleven a 26.714 persones les defuncions des del març del 2020.L'11,31% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 672,74 a 668,43 casos per 100.000 habitants i la de set dies torna a pujar de 319,95 a 325,57.Quant a la, fins ara s'han administrat 6.485.829 primeres dosis de la vacuna i 5.834.226 segones dosis, 357 i 3.341 més, respectivament, respecte a l'última actualització. En paral·lel, s'han administrat 3.259.135, 2.309 més respecte a l'última actualització, i la pauta completa arriba a un total de 6.306.461 persones, fet que representa el 86,4% de la població diana (majors de 12 anys).​​​​​​​​​

