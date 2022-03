La CUP perfila l'estratègia municipal per «explotar els límits» institucionals

Pragmatisme sense renunciar a res

Unes eleccions clau i el repte de recuperar presència a Barcelona

Laté marcades en vermell en el calendari les. Per al partit, d'arrel municipalista, són especialment importants, i així ho ha deixat clar l'assemblea nacional i ho ha recollit el nou secretariat nacional , elegit aquesta setmana i amb l'exdiputadaal capdavant. El repte és clar: millorar els resultats de 2019, entrar a les institucions i poder governar o, si més no, condicionar perquè es facin polítiques "transformadores" en un moment que es considera "clau" i en què cal abordar diverses "emergències" del dia a dia de la ciutadania en els propers anys. En l'actual context polític, marcat per la incertesa, la CUP entén les eleccions de l'any vinent com un "termòmetre" per veure si les seves propostes tenen bona rebuda i si el partit s'ha sabut explicar correctament els darrers anys.Per posar en comú lesi començar a decidir com s'aborden les eleccions, la CUP organitza aquest dissabte a Tarragona unper culminar un procés de debat que va començar el novembre passat, amb l'objectiu d'avaluar ide la formació. Al matí, onze grups de debat aborden qüestions com les polítiques d'habitatge, la defensa del territori, la seguretat o com fer front a l'extrema dreta, i a partit de les 12.30h es farà un acte polític al Camp de Mart on intervindran càrrecs electes municipals. Hi seran, tinenta d'alcalde a Tarragona;, regidora a Salt, exregidor i exdiputat;, regidor a la Seu d'Urgell;, tinenta d'alcalde a Capellades; i, tinenta d'alcalde a Sant Cugat. Durant la jornada també es presentarà el nou secretariat nacional.En aquests últims mesos, la CUP ha fet diversos debats territorials on han participat més de mig miler de persones per plantejar les problemàtiques de cada lloc i avaluar la gestió feta al territori. En aquestes jornades, que en alguns casos han comptat amb participació de moviments socials, s'han posat sobre la taula problemes de caràcter local -com ara la qüestió deo l'oposició alsa les comarques del Pirineu-, però també han sorgit elements que afecten diversos territoris, com la seguretat, el problema de l'habitatge, l'emergència climàtica o l'extrema dreta. Els partits ultres, amb representació al Parlament i també en alguns municipis, participaran de la campanya electoral i la CUP volarreu del país per saber com s'hi ha de donar resposta.Tot aquest procés, de caràcter intern de l'organització, culmina amb l'acte d'aquest dissabte. "Volem homogeneïtzar la lògica a l'hora de donar resposta a les diverses qüestions que s'han plantejat, no les polítiques que es facin", detalla, responsable de l'estratègia municipalista de la CUP, en declaracions a. En tot aquest procés, la formació ha volgut identificar quins elements havien de ser centrals en l'actual context i de cara a les eleccions per "treballar amb una mateixa idea i empènyer en una mateixa direcció". "Això portarà a alguns llocs a estar al govern, en altres a l'oposició, o a fer uns pactes o d'altres", assenyala. La proposta que s'acabi fent de cara a 2023 ha de ser amb "una mateixa lògica i prioritats", però també amb un clarEl diàleg i la relació amb moviments socials i altres organitzacions de l'esquerra transformadora és clau per a la CUP. En els debats locals ja s'ha parlat amb alguns moviments populars, per poder tenir una crítica externa a l'organització. A partir d'ara, el debat s'obrirà per, no només institucionals. "Les prioritats encara no les tenim del tot definides, perquè les volem treballar amb altres agents conjuntament", apunta Vilamajó. La formació també haurà de decidir. Ja s'ha començat a debatre, perquè falta poc per a les eleccions, però dependrà molt de la realitat de cada municipi.De cara a les municipals, la CUP té clar que. La formació defuig la crítica que els considera una formació que no vol "assumir responsabilitats", un atac habitual al Parlament, però sí que avisa que". "Posem el pragmatisme al servei de la ideologia", assenyala, amb responsabilitats de govern a Sant Cugat del Vallès en l'àmbit de drets socials i igualtat. La CUP governa aquest municipi ambi el, després de tres dècades de governs de. Els cupaires fa anys que van decidir entrar a les institucions i en tot aquest temps han acumulat experiència. "", remarca.La CUP vol explicar les propostes i com es gestiona un municipi, que hi són. "Estem gestionant engrunes, però és clau gestionar-ho bé i tenir capacitat de donar-hi un relat d'adquisició de drets perquè hi hagi qüestions regulades, planificades i autocentrades de forma pública", apunta. Després d'anys a les institucions, els anticapitalistes volen enviar el missatge que tenen expertesa, projecte i capacitat de tirar-lo endavant, i per això el volen explicar de manera clara i afavorir la mobilització i l'organització popular en un moment on, segons el seu diagnòstic, són hegemòniques idees basades eni estan calant alguns elements del discurs de l'extrema dreta. "L'organització i la gent que lluiti des de tots els àmbits és la recepta per construir coses millors i sumar", rebla Gibert.Les eleccions són especialment importants i, entre d'altres,per vigoritzar la proposta política que s'està elaborant. "L'organització ha llegit de manera cohesionada que són unes eleccions importants i que hem d'acompanyar la feina que s'està fent a les institucions amb", remarca Vilamajó. Sobre la taula hi haurà qüestions que condicionaran els propers anys, com ara les mesures per fer front al canvi climàtic, i la CUP vol incidir en les polítiques es facin, tant als municipis petits com a les principals ciutats. De fet,, perduda el 2019, és una dels objectius de la formació . L'acte d'aquest dissabte no abordarà el cas concret de la capital, però des de la CUP es considera "bàsic" tornar a tenir regidors a l'Ajuntament que formin part d'una candidatura arrelada a la ciutat.

