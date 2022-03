Rússia abandona el Consell d'Europa

Altres notícies que et poden interessar

El govern de Rússia deha anunciat aquest dijous que deixarà de participar en el Consell d'Europa i ha denunciat, a través d'un comunicat que els països de la Unió Europea (UE) i l'OTAN treballen per soscavar l'organisme i l'espai comú al continent. El Ministeri d'Exteriors rusi ha recalcat que mantenen "una línia de destrucció del Consell d'Europa de l'espai comú a escala humanitària i legal a Europa".Així, ha apuntat que Moscou "no participarà" en els esforços per "transformar" el Consell d'Europa "en una altra plataforma per exalçar la superioritat i el narcisisme occidental". "Deixem que gaudeixin de comunicar-se entre ells, sense Rússia", ha manifestat, tal com ha recollit l'agència russa de notícies TASS, al mig del repunt de les tensions per l'ofensiva militar llançada el 24 de febrer per l'Exèrcit rus contra Ucraïna.es reuneixen aquest dijous i divendres as en una cimera en què abordaran la petició d'adhesió d'Ucraïna en plena invasió russa. La trobada informal estava prevista des de feia mesos per tractar qüestions econòmiques, però la guerra d'Ucraïna ha capgirat l'agenda., però la resposta a les peticions d'entrada a la UE no serà l'únic debat que tindran els líders dijous. La previsió és que tots els països membresdavant l'amenaça a la seguretat a Europa.​​​​​

