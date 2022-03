La Unió Europea decidirà avui i demà la petició d'adhesió d'Ucraïna

Noves sancions

es reuneixen aquest dijous i divendres as en una cimera en què abordaran la petició d'adhesió d'Ucraïna en plena invasió russa. La trobada informal estava prevista des de feia mesos per tractar qüestions econòmiques, però la guerra d'Ucraïna ha capgirat l'agenda., però la resposta a les peticions d'entrada a la UE no serà l'únic debat que tindran els líders dijous. La previsió és que tots els països membresdavant l'amenaça a la seguretat a Europa.Segons fonts comunitàries citades per l'ACN, una de les opcions que hi ha sobre la taula dels líders és la d'atorgar a Ucraïna "una associació privilegiada" dins del club comunitari europeu.membres sobre l'adhesió del país de l'est d'Europa. Això reforçaria els lligams amb el país, per exemple, integrant-lo en el mercat únic o connectant-lo al mercat energètic europeu. En última instància tot dependrà del que vulguin els estats perquè qualsevol d'ells pot bloquejar l'entrada d'un país.En la reunióentre elles treure més bancs del sistema internacional de comunicació financera SWIFT i per afegir nous noms a la llista negra. Sobre noves sancions, però, fonts comunitàries assenyalen que el sentiment entre els 27 no és de "pressa". "Estem mirant les conseqüències de les sancions que ja tenim i preparant nous passos", remarquen fonts comunitàries.La Unió Europea va acordar ahir mateix noves sancions contra Rússia i Bielorússia per la invasió d'Ucraïna. En una reunió dels ambaixadors dels 27 aquest dimecres, s'ha pactat un quart paquet de sancions per la guerra a Ucraïna que serà aprovat formalment per procediment escrit. El bloc europeu ha ampliat la llista negra d'oligarques, exclourà 3 bancs bielorussos del sistema SWIFT i aplicarà mesures per limitar l'ús de les criptomonedes.També restringirà l'exportació de tecnologia de navegació marítima a Rússia, segons ha avançat la presidenta de la Comissió Europea,. Des del reconeixement rus a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk a finals de febrer, Brussel·les ha replicat Moscou amb quatre paquets de sancions.​​​​​

