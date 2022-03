Borrell aclareix que la seva petició per abaixar la calefacció no afecta els espanyols

Altres notícies que et poden interessar

L'alt representant de la Unió Europea (UE),, ha demanat aquest dimecres als ciutadans que "redueixin el gas a casa seva" per "disminuir la dependència de qui ataca Ucraïna". En una intervenció en un debat sobre la seguretat a Europa en el ple de l'Eurocambra, Borrell ha instat els ciutadans a. "El que hem fet amb la Covid-19 l'hem de fer ara a favor d'Ucraïna", ha dit Borrell, que ha subratllat que "la defensa dels valors liberals no es farà si no hi ha un compromís polític dels ciutadans disposats a pagar un preu". En el debat també ha intervingut la primera ministra d'Estònia,, que ha assegurat que la UE té "l'obligació moral" de donar a Ucraïna una "perspectiva europea".Borrell ha assegurat que la dependència energètica del bloc comunitari de Rússiaal sector energètic, com per exemple la prohibició d'importar gas i petroli rus aprovada pels Estats Units. Amb tot, ha demanat als ciutadans contribuir atot rebaixant el consum de gas. "Hem d'estar disposats a pagar un preu", ha advertit.Més tard, però, ha aclarit que la seva petició d'abaixar la calefacció a les cases no va adreçada aperquè no rep gas rus. "El nostre gas ve d'una altra part, per tant, el meu consell o petició per a no haver d'importar gas rus no va per als espanyols, perquè els espanyols no consumeixen gas rus. Però per a la resta d'Europa, sí", ha explica en una entrevista a La Sexta.En aquest sentit, ha assenyalat que Europa paga a Rússiaaproximadament per gas, petroli i carbó. "Hem de deixar de pagar a Putin", ha instat.Per Borrell, les conseqüències de la guerrai fins i tot dècades" i canviaran la política de seguretat i defensa europea. "Els europeus hem de ser capaços de fer front al repte llançat per Rússia", ha remarcat.​​​​​

