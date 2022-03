Altres notícies que et poden interessar

no té pèls a la llengua. Aquest dimecres ho ha tornat a demostrar en unes declaracions sobre la, que ha fet a la prèvia del partit de Champions contra l’Sporting de Lisboa.El de Santpedor ha carregat amb duresa contra els polítics, incapaços de frenar l’escalada bèl·lica, i sobretot ha assenyalat al president rus,, per donar llum verda a la invasió.Cal recordar que el, l’equip que entrena Guardiola, té a les seves files el jugador ucraïnès. El català diu que faran tot “el que faci falta” per ajudar-lo, tot i que demana més implicació, no només “paraules i gestos”.Guardiola ha assenyalat directament als, als qui considera responsables de tot plegat. “On és l’OTAN, els Estats Units, la Unió Europea? Ara ja és tard per evitar això. És el fracàs absolut de l’ésser humà. El fracàs absolut de les institucions polítiques. Els polítics només hi són perquè puguem viure una mica millor. Al final nosaltres som els que treballem i paguem impostos. Ells només s’han de preocupar perquè no passin aquestes coses. Són tots uns fracassats”, ha dit.I ha fet un símil amb Catalunya: "Posa que als nostres països, a Portugal, a Catalunya, ve un senyor i decideix atacar-nos. Mata familiars, amics, ho perds tot i has d'exiliar-te a un altre país. Això no ho hem provocat ni tu, ni jo, ni ningú."​​​​​

