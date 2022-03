Oriol Mitjà alerta d'un element «més perillós que les mascaretes» per als nens

La meva opinió, de no expert, és que les #tauletes_digitals són més perilloses per la canalla que les #mascaretes.



creu que hi ha un element "més perillós que les" per als nens. L'epidemiòleg ha defensat a través d'una piulada a Twitter que les, des d'una opinió de "no expert" tenen més perill que l'element per cobrir nas i boca tan utilitzat durant la"Imprimeixena la vida, els apropen a lai els allunyen del caràcter reflexiu i humanitari", segons ha detallat Mitjà en referència a les tauletes digitals. L'epidemiòleg també ha apuntat en un altre missatge a la funció de les mascaretes entre els més petits.Mitjà ha apuntat a dos estudis diferents sobre el paper de les mascaretes a les escoles. Segons un estudi català, no redueixen lade la; mentre que segons un estudi americà, sí que la redueixen en un 23%. "Els resultats mixtos són freqüents i suposen un repte per a la", ha conclòs l'epidemiòleg.​​​​​​​​​

