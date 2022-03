El síndic de Barcelona planteja habilitar espais per fer-hi botellot

El síndic de greuges de Barcelona,, recomana a l'Ajuntament que estudiï habilitar espais per fer-hi, però evitant que siguin "". És una de les propostes que fa la sindicatura després d'haver analitzat el fenomen del botellot i haver publicat un estudi. Segons l'ens, els espais haurien de comptar amb tots els serveis necessaris per a unAixò es tradueix, com recull l'estudi presentat en roda de premsa, en l'accés ràpid a serveis sanitaris; punts lila, espais antiracistes i serveis d'informació en drogues; lavabos públics; sistemes de recollida de brossa; abonaments o descomptes per l'ús del taxi compartit i un accés fàcil al transport públic.Durant la primera roda de premsa de la nova sindicatura, Bondia ha explicat que el que proposen són ocis "alternatius" partint de la premissa que el botellot no desapareixerà i que, per tant, s'ha de poder exercir "en condicions".implementades en altres municipis perquè l'Ajuntament miri de gestionar quina és la que podria implementar-se a Barcelona, com ara habilitar equipaments esportius o culturals per fer el botellot.Amb tot, Bondia ha insistit que les propostes de quins han de ser aquests espais han de sortir dels joves i que qui ha de liderar-ne la gestió ha de ser l'Ajuntament de Barcelona. "Nosaltres volem canalitzar la veu dels joves", ha apuntat el síndic., si bé s'ha mostrat contrari al botellot en espais més allunyats i "ocults" de la ciutat perquè són identificats per les joves com a "perillosos", ja que no són espais segurs ni il·luminats. Així ho indica també el treball de camp fet durant l'anàlisi del fenomen del botellot i que ha comptat ambD'altra banda, la sindicatura també ha apuntat la importància de promoure campanyes de sensibilització "tant per evitar estigmatitzar al col·lectiu jove"i ha assenyalat que s'hauria d'oferir als cossos policials formacions específiques sobre el fenomen del botellot. Entre les recomanacions del síndic també hi ha posar en marxa actuacions que puguin treballar "des del fet cultural" per portar a terme una labor mediadora eficaç.El fenomen del botellot a la ciutat de Barcelona. Perspectives des de la joventut és el nom que duu l'informe o estudi coordinat pels antropòlegsper encàrrec de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Aquest parteix de la premissa que, "que en cap cas passa per ser una moda nova o passatgera", una idea que també han remarcat durant la roda de premsa tant Bondia com l'adjunta a la sindicatura, Eva Garcia."És necessari entendre que", recull l'estudi. Per això, es considera que cal establir un marc d'abordatge del botellot centrat en "la reducció de riscos". "Cal posar el focus d'atenció urgentment en les relacions socials de risc i en l'ús abusiu de l'alcohol i altres drogues, i no pas en quèfacin ús dels espais públics per divertir-se i socialitzar", s'assenyala en el document, d'un centenar de pàgines.En tot cas, Bondia ha remarcat que cal distingir els, com els que va haver-hi durant les festes de la Mercè, dels botellots i del consum de begudes al carrer per poder abordar els fenòmens des de perspectives diferents.Per acabar, el defensor també ha apuntat que l'oci i el dret al lleure és una activitat "lliure" i no s'ha de focalitzar només en els locals d'oci nocturn. "", ha dit, matisant que no té per què generar una "competència" a aquests locals. Bondia també ha afirmat ser conscient que el consistori hauria d'estudiar modificar l'ordenança de civisme que actualment prohibeix el consum d'alcohol a la via pública.Ja en la primera reunió de la Taula ciutadana per una nit cívica i segura, celebrada el novembre de l'any passat, la sindicatura va constatar durant la seva participació que hi haviaper buscar solucions a possibles problemes de convivència. Per això, va decidir impulsar una anàlisi que permetés plantejar propostes de millora també des de la perspectiva juvenil.Segons ha explicat Bondia, les propostes recollides en l'informe ja s'han fet arribar a l'Ajuntament de Barcelona i als grups municipals.de la qual n'és responsable Albert Batlle, ha assenyalat que es tindran en compte durant la pròxima reunió de la Taula ciutadana per una nit cívica i segura, que es reunirà per segon cop aquest dijous.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor