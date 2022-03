Requisits per a la subvenció del contracte

216 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació adreçades específicament a les persones joves

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) té obertes les convocatòries d’ajuts aper a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys durant un any i a jornada completa. En total, s’hi destinen, que permetran la contractació desense feina. Les convocatòries permetran potenciar l’ocupació de persones joves mitjançant el finançament de més decontractat durant un mínim d’Amb aquests programes de foment de la contractació, el Departament d’Empresa i Treball vol, generar ocupació de qualitat i oferir als més joves una experiència laboral. Alhora, cerca ajudar les empreses i entitats a reactivar-se després de la crisi de la Covid-19 i a créixer amb talent jove.La meitat del pressupost es destina a subvencionar contractes de formació per a l’obtenció d’una pràctica professional per a joves amb titulació (ja sigui universitària, cicles formatius de grau mig, superior o equivalents, o certificats de professionalitat). L’altra meitat, a subvencionar contractes laborals per a joves que no poden subscriure un contracte de formació en pràctiques.Un altre dels objectius d’aquesta línia d’ajuts és que les empreses es familiaritzin amb la modalitat delper a l’obtenció d’una pràctica professional, ja que és especialment interessant tant per a les organitzacions com per a les persones joves que han d’iniciar una trajectòria professional. Molts i moltes joves asseguren que tenen dificultats per accedir al món laboral perquè, tot i tenir la formació necessària per als llocs oferts, mai no han pogut signar un contracte i no poden acreditar una experiència prèvia. En aquest sentit, el contracte de formació en pràctiques ofereix una primera oportunitat laboral de qualitat a les persones joves. Amb l’entrada en vigor de la nova reforma laboral, un dels tipus de contracte que pot tenir una durada determinada d’un any és, precisament, el de formació per a l’obtenció d’una experiència pràctica.Abans de la reforma laboral els contractes d’obra i servei suposaven prop d’un 30% de totes les contractacions dels joves menors de 30 anys. Ara amb l’eliminació d’aquesta modalitat és d’esperar que les empreses apostin pels contractes de formació en pràctiques, que fins ara amb prou feines arribava a l’Les persones joves en situació d’atur interessades en ser contractades dins d’aquests programes s’han de posar en contacte amb la seva Oficina de Treball, a través del telèfon 900 800 046. Els requisits són tenir entrecom a demandant d’ocupació no ocupat.Pel que fa a les empreses, autònoms, cooperatives de treball associat i entitats sense ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya, el SOC els ofereix un ajut dedurant un mínim de 12 mesos a jornada completa. El contracte pot estar formalitzat des del passat. Les sol·licituds de subvenció es poden presentar fins al 30 d’abril a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya o al Canal Empresa , concretament buscant “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits.Cal tenir en compte que la persona jove contractada ha d’estar inscrita al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat, almenys, el dia anterior a l’inici del contracte.El nombre de contractes subvencionats no pot ser superior a cinc ni excedir el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària. En el cas d'una persona física o jurídica que tingui fins a una persona contractada, pot sol·licitar la subvenció per a un nou contracte.En total, el Departament d’Empresa i Treball destina més deadreçades únicament a les personesAquest pressupost històric, procedent en gran part dels fons REACT-EU per tal d’afrontar les conseqüències socials i laborals de la crisi de la Covid-19, permetrà beneficiar més demitjançant: els ajuts a empreses per a la contractació; els programes d’orientació, formació i experiència laboral per a joves que necessiten un suport específic; i els programes de formació professional per a l’ocupació. En definitiva, un conjunt d’actuacions per donar una resposta adequada a les necessitats i realitats laborals de cada jove.Pel conseller d’Empresa i Treball,, aquests programes formatius i ocupacionals s’han dissenyat “per tal de reduir l’atur juvenil i, alhora, empènyer en el camí de la transformació del sistema productiu del nostre país. Perquè la transformació cap a un model més resilient, més sostenible, que transiti cap a l’economia verda i que posi les persones al centre, passa pel món del treball. Passa per fer inseparables els termes treball i qualitat. Perquè hem de ser competitius en qualitat del treball”.Torrent també ha destacat que “ho fem amb una inversió rècord que té un enorme retorn. Perquè cada jove que rep una bona formació ocupacional, que s’insereix al món laboral, que aconsegueix un lloc de treball digne, és un èxit que reforça el teixit empresarial i reverteix en la millora de la nostra societat”.Aquestes mesures s’engloben en eldepresentat pel president de la Generalitat de Catalunya i el conseller d’Empresa i Treball el passat mes de juliol, centrat en ajudar els col·lectius amb més dificultats per inserir-se o mantenir-se al món laboral (com dones, joves i majors de 52 anys).

