El PSC demanarà ampliar la comissió sobre la pederastia a l'Església a l'àmbit educatiu, esportiu i del lleure

La petició per crear unasobre elscomesos per l'Església registrada al Parlament de Catalunya està a expenses del suport del PSC i de Junts. Impulsada pels comuns i amb el suport d'ERC i de la CUP , tot just s'ha obert el període d'esmenes perquè la proposta aglutini prou suports per impulsar-se. Els socialistes, però, que van fer caure amb la seva abstenció dimarts la comissió que reclamavenal, condicionen el seu suport al fet que s'"Volem conèixer casos d'abusos s'hagin produït on s'hagin produït. Sumar altres àmbits d'investigació no resta ni espai ni importància a aquells que es produeixen en l'àmbit de l'Església", asseguren fonts parlamentàries del PSC. L'argument és que consideren que l'i que resultaria "difícil" d'explicar a una persona que n'hagi estat víctima en un altre àmbit que el seu cas no s'analitza perquè es va produir físicament en un espai diferent. En el cas de Junts, també està treballant en la presentació d'unes esmenes en base a una reflexió que s'aproxima a la del PSC tot considerant que els abusos a menors, sinó també en altres àmbits no religiosos.Fonts d', el grup impulsor de la creació de la comissió, asseguren que, un cop es formalitzin les esmenes, hauran d'estudiar si és assumible una ampliació de l'objecte d'investigació. Els partits que hi donen suport hauran d'avaluar fins a quin punt obrir el focus suposa elevar la magnitud de la investigació o bé dilueix la responsabilitat d'una institució de poder històric com ho ha estat l'Església. Fonts d'ERC asseguren que, per part seva, estan, però subratllen que en el cas de l'Església hi ha unarespecte els altres àmbits: "L'Esglésiadavant d'aquests casos, mentre que als altres àmbits tothom hi col·labora". L'èmfasi, insisteixen, ha d'estar situat en la institució eclesiàstica.El període de presentació d'esmenes va començar tot just aquest dimarts i acabarà divendres de la setmana que ve, tot i que es podrien sol·licitar més pròrrogues. Després serà la junta de portaveus qui determini en quin ple es vota. En tot cas, el suport segur que té a hores d'ara la creació de la comissió és ded'un total de 135, els que sumen comuns, ERC i CUP, amb la qual cosa caldrà almenys el suport del PSC o de Junts per poder-la tirar endavant. Els defensors de la comissió tenen la intenció, si prospera, de confeccionar un pla de treball ambiciós perquè es convoquin experts i responsables institucionals.En el cas de la petició al Congrés, el PSOE va presentar una contraproposta perquè aquesta investigació l'assumeixi el, una iniciativa que serà votada aquest dijous. Els seus socis de Podem han reivindicat fins ara que una no era incompatible amb l'altra. Finalment, però, l'abstenció dels socialistes i Ciutadans i el vot en contra del PP, Vox i el PNB a la junta de portaveus de dimarts va fer decaure la proposta de crear la comissió al Congrés. Si prospera la del Defensor del Poble, aquesta transitarà en paral·lel a l'auditoria anunciada per la Conferència Episcopal en mans del bufet Cremades & Calvo Sotelo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor