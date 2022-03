Mor l'home que va rebre el primer trasplantament de cor d'un porc

L'home que va rebre el primer trasplantament ded'unha mort aquest dimarts.ha perdut la vida dos mesos després de l'operació, segons ha confirmat aquest dimecres el Centre Mèdic de la Universitat de Maryland, als Estats Units.A finals de gener, Bennett, que patia una malaltia cardíaca terminal, va rebre amb èxit el trasplantament de cor de porc modificat genèticament a l’hospital de la. El pacient es va trobar en bon estat durant el postoperatori, però finalment ha perdut la vida.Malgrat el tràgic desenllaç, el cas de l'home obre la porta a milers de personesque estan esperant aquest òrgan. L’home hauria mort llavors si no hagués rebut un nou cor. Havia fet molts tractaments i no se n’acabava de sortir. A més, la malaltia estava en un estat massa avançat per optar al cor d’un

