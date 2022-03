El preu de la llum cau un 21,8% però continua en xifres històriques

El preu de la llum al mercat majorista de l'Estat registrarà aquest dijous el seumarcat encara per les tensions que genera la invasió d'Ucraïna per part de Rússia sobre el mercat energètic.Malgrat que l'import de l'electricitatrespecte a aquest dimecres, el preu mitjà del MWh se situarà en els, segons les últimes dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Les franja horària més cara aquest dijous 10 de març seràamb un import de 452 euros/MWh, mentre que la franja més barata serà a la mitjanit amb 319,5 euros/MWh.Encendre els electrodomèstics serà un 32% més econòmic que aquest dimarts, quan es va polvoritzar el rècord històric (544,98 euros) però s'ha multiplicat per cinc en un any.

