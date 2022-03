Ucraïna prohibeix les exportacions de diversos productes essencials

Altres notícies que et poden interessar

El govern d'ha aprovat una resolució que prohibeix les exportacions d'alguns aliments essencials a conseqüència del conflicte. Tal com recull el document publicat, s'ha acordat vetar la sortida de grans com l', les llavors dei de, elsd'origen animal o vegetal, i d'alguns components propis del sucre com les dextrines o els midons modificats.La prohibició s'estendrà fins a finals d'any. Fonts comunitàries asseguren que "entenen" que es preguin aquest tipus de mesures en una situació com l'actual. Així mateix, des deadmeten que ladepèn en gran manera dels cereals importats des d'Ucraïna, però que ja preveien que les cadenes alimentàries es veiessin afectades.Les mateixes fonts comunitàries també afirmen que estan treballant per veure com pal·liar la situació, i que l'objectiu és coordinar una resposta comuna. D'altra banda, també subratllen que la posició de la UE no és del tot "" en aquest sentit perquè ja s'arrossega l'experiència guanyada arran de la crisi per laD'altra banda, l'eurocomissari d'Agricultura de la Comissió Europea,, ha anunciat que aquest dimecres ha tingut lloc la primera reunió de la CE amb un grup d'experts al marge del. Aquesta eina de la CE es va crear el passat novembre com a part del pla de contingència "" que busca garantir el subministrament d'aliments.Amb relació al conflicte a Ucraïna, Woiciechowski ha expressat que quan es va posar en marxa el mecanisme "ningú no va anticipar com d'immediat i important seria". "La dramàtica situació que es desenvolupa a Ucraïna té un greu impacte en la seguretat alimentària mundial", ha afegit. Segons ha explicat l'eurocomissari d', els experts i latreballaran per coordinar una resposta comuna de la UE per fer front a la crisi actual, i en la millora de la resiliència de la Unió davant els "futurs reptes del sistema alimentari".​​​​​

