Txernòbil es queda sense electricitat i Ucraïna alerta que la radiació pot propagar-se en 48 hores

El ministre d'exteriors d', ha demanat aquest dimecres aun "alto el foc" per poder restablir el subministrament elèctric de la central nuclear de, controlada per les forces russes. Kuleba ha avisat que en dos dies "es tancarà el sistema de refrigeració de l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat" i que això podria provocar una "fuita de radiació" que es podria propagar en les pròximes 48 hores. "La guerra de Rússia amenaça tota Europa", ha alertat.En canvi, l'(IAEA, per les seves sigles en anglès) no veu cap "impacte crític en la seguretat". En un comunicat, l'IAEA assegura que "la càrrega de calor de la piscina d'emmagatzematge" i el volum d'aigua de refrigeració "són suficients per a una eliminació efectiva de la calor sense necessitat de". Tanmateix, l'IAEA admet que el tall elèctric "infringeix un pilar clau de seguretat".Aquest dimecres al matí la mateixaha informat que ha perdut el contacte amb els sistemes de seguretat de la central nuclear de Txernòbil. L'IAEA ha assenyalat que és important i urgent que els 210 treballadors de la central facin rotacions per garantir la seva seguretat i la seguretat nuclear."Estic profundament preocupat per la difícil i estressant situació que afronta el personal de la central nuclear de Txernòbil i els possibles riscos que suposen per a la seguretat nuclear. Faig una crida a les forces que tenen el control efectiu de les instal·lacions perquè facilitin de forma urgent la rotació segura del personal", reclama el director general de l'IAEA,Des del 24 de febrer, quan els militars russos van accedir a la central, es manté el mateix torn. Pel regulador és "" que la plantilla pugui descansar i treballar amb torns regulats. Ara mateix, s'ha suspès la manipulació de material nuclear a les instal·lacions, on hi ha tres reactors clausurats. Des de l'expliquen que només es poden comunicar amb la central a través de correu electrònic.Pel que fa a la situació de la resta de centrals nuclears ucraïneses, vuit dels quinze reactors continuen operatius al país. Concretament, dos de la central de, que va ser presa pels russos fa uns dies. L'exèrcit rus va bombardejar-la, provocant un incendi a les instal·lacions que va deixar diversos morts i ferits.​​​​​

