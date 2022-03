Els Mossos troben propaganda nazi i armes en un xalet de Roquetes on va morir un home

Els Mossos d'Esquadra van requisar a mitjans de febrer una gran quantitat de material nazi en entrar a un xalet on havia mort un home a Roquetes, Segons ha pogut confirmarEl veí de Roquetes vivia sol en un xalet fora del nucli urbà i els familiars, com quevan anar al domicili a veure què passava. Van avisar el servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi va trobar l'home de seixanta anys mort per causes naturals, segons va confirmar l'informe forense.Els familiars van descobrir en anar a tancar l'habitatge en el seu interior una gran quantitat de material de. Ràpidament, van avisar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra que al febrer van obtenir una ordre per requisar tot aquest material després de comprovar que "es tractava d'unun cas de nostàlgia històrica i no una banda organitzada" segons les fonts policials.

