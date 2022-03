Zelenski s'obre a parlar amb Putin sobre la independència del Donbass i de la relació amb l'OTAN

Novetats significatives en les difícils relacions entre Ucraïna i Rússia en el marc de la guerra. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, "està obert" a parlar per primera vegada sobre la independència de Donetsk i Lugansk a la regió del Donbass, a més de la relació del seu país amb l'OTAN.



En una entrevista a la cadena nord-americana ABC News, Zelenski ha assegurat que aquesta qüestió "va molt més enllà" del simple reconeixement de la seva sobirania, però ha reconegut que "pot arribar a un compromís" amb el Kremlin. Això suposaria un nou canal de negociacions per intentar aconseguir la pau.

Altres notícies que et poden interessar

"El més important per a mien aquests territoris que volen ser part d'Ucraïna. És la part més difícil, que el simple fet de reconèixer la seva independència", ha admès Zelenski en l'entrevista. Tot i obrir-se a negociar, el president ucraïnès ha volgut remarcar que aquesta proposta "és un ultimàtum més del Kremlin" i ha volgut ser taxatiu:Ha reclamat que el mateix Putin sigui la persona que estigui disposada a parlar amb ell i a obrir-se a negociacions.Les seves declaracions arriben el mateix dia queestablir sis corredors humanitaris per evacuar la població ucraïnesa de les zones de conflicte. Caldrà veure si el govern deacceptarà aturar les hostilitats, després dels precedents de vulneració d'altos el foc durant l'actual conflicte.Pel que fa al seu possible ingrés a l'OTAN,perquè aquesta "no està preparada per acceptar a Ucraïna" i ell mateix ha insinuat que rebutjaria entrar-hi si els hi demanen. "L'aliança té por a la controvèrsia i no es vol enfrontar a Rússia", ha assegurat a ABC.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor