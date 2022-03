El TSJC arxiva la querella contra Vergés per no vacunar abans els policies espanyols

Altres notícies que et poden interessar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya () ha arxivat la querella contra l'exconsellera de Salut i actual vicepresidenta del Parlament,, per no vacunar contra la Covid abans els policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. No obstant, deixa la porta oberta al fet que un jutjat ordinari de Barcelona segueixi investigant el cas contra l'exdirector del CatSalut,, o altres alts càrrecs no aforats. La fiscalia i sindicats policials els acusaven dels delictes de prevaricació, contra els drets dels treballadors i contra els drets fonamentals per no autoritzar la seva vacunació mentre ja ho feien els agents dels Mossos d'Esquadra i els policies locals entre febrer i abril del 2021.En la seva interlocutòria, la sala civil i penal diu que "més enllà de la seva posició prevalent en l'estructura jeràrquica del Departament de Salut," a Vergés en el procés de vacunació dels agents estatals entre febrer i abril del 2021.El ministeri públic considera que entre finals de febrer i finals d'abril del 2021 la Generalitat va prioritzar la vacunació de mossos d'esquadra i policies locals. De fet, el desembre passat la sala contenciosa-administrativa del TSJC ja va dictaminar que la Generalitat havia discriminat els cossos estatals.Segons la Fiscalia, la inactivitat o retard del Departament de Salut respecte la vacunació dels cossos estatals va suposar, i no es va poder dur a terme "sense el consentiment, coneixement i aquiescència" dels dos querellats. Però la responsabilitat també es pot estendre, segons la Fiscalia, a l'aleshores secretari de Salut Pública i actual conseller de Salut,, o al director de serveis del CatSalut,, entre altres.​​​​​​​​​

